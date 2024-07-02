Вільнюс готується до можливого вторгнення: закуповує "зуби дракона" й тренуватиме пілотів дронів

Вільнюс (Фото: російське ЗМІ)

2 липня мер Вільнюса Валдас Бенкунскас представив комплексний план оборони міста на випадок вторгнення, який передбачає закупівлю так званих "зубів дракона" та тренування пілотів дронів. Про це повідомило видання Delfi.

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Бенкунскас підкреслив важливість цих заходів, зазначивши, що Вільнюс – столиця Литви, а отже, і ціль номер один. Він пояснив, що особливими загрозами є географічне положення Вільнюса, а саме близькість до Білорусі.

За словами мера Вільнюса, у випадку вторгнення евакуація здійснюватиметься у шести напрямках дорогами, що ведуть на захід і на південь.

Мер згадав і про укриття. За нинішніми підрахунками, у сховищах недовгий час можуть перебувати 50% мешканців Вільнюса. Але, як зазначив мер, мета – надати притулок 100% жителів.

Також він розповів, що у Вільнюсі є 41 сирена для попередження про небезпеку. Їх можуть почути 30% мешканців. Влітку встановлять ще 52 сирени, а восени тестуватимуть нову мережу.

Крім цього, планується закупівля бетонних блоків для перекриття доріг, "зубів дракона" та збірних комплектів сталевих "їжаків". Ці конструкції мають захистити в'їзди до міста у разі необхідності.

Бенкунскас анонсував і створення простору для безпілотників, де б жителі могли тренуватися.

"Звичайно, такі тренування присвячені виробленню навичок управління, потім подолання перешкод, бар'єрів, щоб у суспільстві було більше людей, які мають такі навички. Поки ми не маємо необхідної інфраструктури, це буде перша", – наголосив він.

26 січня головнокомандувач армії Литви Вальдемарас Рупшис заявив, що не бачить загрози війни Росії та НАТО наступного року.

22 травня російське опозиційне видання The Moscow Times писало, що Кремль в односторонньому порядку вирішив змінити морські кордони країни з Литвою у Балтійському морі.

МЗС Литви назвало це "залякуванням" і заявило, що "це ще один доказ того, що агресивна та ревізіоністська політика Росії становить загрозу безпеці сусідніх держав і всієї Європи".

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