У Литві юнаків зобов’язали проходити військову службу одразу після закінчення школи

Після призову юнаки не зможуть вступити до вищих навчальних закладів, доки не завершать службу, пише Delfi

Військовий НАТО (Ілюстративне фото: EPA)

13 червня Сейм Литви ухвалив закон, згідно з яким юнаки повинні будуть проходити військову службу відразу після закінчення школи. Про це повідомила пресслужба парламенту країни.

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За ухвалення закону проголосували 85 депутатів, 14 – утрималися і троє висловилися "проти".

"Закон закріплює норму, згідно з якою органи системи національної оборони, які здійснюють призов, зобов’язані організовувати огляд осіб, які досягли 17-річного віку та з досягненням 18 років зобов’язані проходити строкову військову службу", – йдеться у повідомленні.

За інформацією видання Delfi, минулого року Міністерство національної оборони підготувало пропозицію, яка передбачала альтернативні форми служби для студентів вищих навчальних закладів, однак ця ідея наразилася на опір освітянської спільноти та представників деяких молодіжних організацій.

Тому у новому законі відмовилися від ідеї включення студентів до призовних списків і вирішили призивати юнаків одразу після закінчення шкільного навчання. Вони отримають повідомлення про призов до армії у віці 17 років, коли пройдуть медичну комісію. Згідно з законом, після призову юнаки не зможуть вступити до вищих навчальних закладів, доки не завершать службу.

Юнаки проходитимуть медичну комісію вже у 2025 році, а з 2026 року, коли реформа набуде чинності, вони вже можуть бути включені до призовних списків. Ті, хто не підлягатимуть службі через проблеми зі здоров'ям, зможуть вступити до вищих навчальних закладів, зазначає Delfi.

13 червня міністр оборони Німеччини Пісторіус повідомив, що в країні хочуть внести до законодавства зміни, які дозволять уряду надсилати листи всім молодим людям, яким виповнюється 18 років, із запитанням про їхнє бажання та здатність служити в армії.

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