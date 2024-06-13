У Німеччині планують надсилати листи всім 18-річним із пропозицією служити в армії

За словами Бориса Пісторіуса, дівчата, яким виповнилося 18 років, також отримають листи, але не будуть зобов'язані відповідати

Борис Пісторіус (Фото: EPA)

У Німеччині хочуть внести зміни до законодавства, які дозволять уряду надсилати листи всім молодим людям, яким виповнюється 18 років, із запитанням про їхнє бажання та здатність служити в армії. Про це повідомив міністр оборони країни Борис Пісторіус, написало АР.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Видання зазначило, що ті, хто отримає листа, повинні будуть дати відповіді на запитання. Після цього армія запрошуватиме охочих пройти медичний огляд і вибере найбільш кваліфікованих для проходження військової служби протягом 6-23 місяців.

За словами Пісторіуса, дівчата, яким виповнилося 18 років, також отримають листи, але не будуть зобов'язані відповідати, оскільки конституція Німеччини не передбачає для них обов'язкової служби.

Якщо законопроєкт ухвалять, нова військова служба все одно буде добровільною і далекою від обов’язкового призову для молодих чоловіків, який у Німеччині призупинили у 2011 році.

Міністр очікує, що у випадку затвердження цієї пропозиції з приблизно 400 000 молодих чоловіків, які щороку заповнюватимуть анкету, близько чверті виявлять інтерес до служби в армії. З них армія, швидше за все, обере 5000 найбільш кваліфікованих чоловіків, але є сподівання збільшити цю кількість у довгостроковій перспективі.

Виступаючи перед журналістами, Пісторіус пояснив, що рівень загрози змінився порівняно з тим, який був кілька років тому.

"Росія вже два з половиною роки веде війну проти України — вона не лише ставить під сумнів заснований на правилах міжнародний порядок, вона його руйнує. Це нова загрозлива ситуація", — наголосив він.

5 червня Пісторіус попередив, що Німеччина та загалом НАТО мають бути готовими до можливої війни з Росією до 2029 року.

Наступного дня уряд Німеччини схвалив новий план дій у разі нападу Росії.

Читайте також: НАТО створює план перекидання військ США до Європи на випадок війни з Росією – The Telegraph