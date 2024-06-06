Уряд Німеччини схвалив новий план дій у разі нападу Росії – текст
Уряд Німеччини розробив новий план у разі війни на тлі загрози з боку Росії. Німецький таблоїд Bild опублікував оновлену "рамкову директиву про тотальну оборону" часів холодної війни, яка визначає заходи безпеки на випадок агресії.
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Напередодні міністр оборони країни Борис Пісторіус попередив, що Німеччина та загалом НАТО мають бути готовими до можливої війни з Росією до 2029 року.
Новим планом "тотальної оборони" передбачено:
→ перекидання військ НАТО на східний фланг, де також перебуватимуть сили Бундесверу;
→ повернення обов'язкової служби для призовників. Це означає, що громадяни Німеччини у разі початку військової агресії Росії можуть бути призвані на службу у будь-який момент;
→ федеральний уряд має негайно оголосити про початок війни через радіо та інтернет;
→ поки Німеччина захищається, Бундестаг не має розпускатися;
→ лікарні мають бути готові до раптового напливу великої кількості пацієнтів протягом тривалого періоду часу;
→ служба зайнятості може зобов'язати громадян віком 18 років і старше працювати на певних роботах: наприклад, у сфері догляду за хворими, на пошті, в пекарнях.
Крім того, німецька влада контролюватиме постачання продовольства, матиме стратегічний резерв продуктів тривалого зберігання та регулюватиме ціни чи запроваджуватиме систему талонів на харчі, якщо це буде необхідно.
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