Уряд Німеччини схвалив новий план дій у разі нападу Росії – текст

Напередодні міністр оборони Німеччини Пісторіус попередив, що НАТО має бути готовим до війни з РФ до 2029 року

Фото: ЕРА/VALDA KALNINA

Уряд Німеччини розробив новий план у разі війни на тлі загрози з боку Росії. Німецький таблоїд Bild опублікував оновлену "рамкову директиву про тотальну оборону" часів холодної війни, яка визначає заходи безпеки на випадок агресії.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Напередодні міністр оборони країни Борис Пісторіус попередив, що Німеччина та загалом НАТО мають бути готовими до можливої війни з Росією до 2029 року.

Новим планом "тотальної оборони" передбачено:

→ перекидання військ НАТО на східний фланг, де також перебуватимуть сили Бундесверу;

→ повернення обов'язкової служби для призовників. Це означає, що громадяни Німеччини у разі початку військової агресії Росії можуть бути призвані на службу у будь-який момент;

→ федеральний уряд має негайно оголосити про початок війни через радіо та інтернет;

→ поки Німеччина захищається, Бундестаг не має розпускатися;

→ лікарні мають бути готові до раптового напливу великої кількості пацієнтів протягом тривалого періоду часу;

→ служба зайнятості може зобов'язати громадян віком 18 років і старше працювати на певних роботах: наприклад, у сфері догляду за хворими, на пошті, в пекарнях.

Крім того, німецька влада контролюватиме постачання продовольства, матиме стратегічний резерв продуктів тривалого зберігання та регулюватиме ціни чи запроваджуватиме систему талонів на харчі, якщо це буде необхідно.

12 березня 2024 року заступник начальника Генштабу Польщі Кароль Димановський заявив, що у НАТО є 300 000 солдатів, які перебувають у стані високої готовності для перебазування в Польщу на випадок збройної агресії проти країни.

26 березня очільник МЗС Іспанії заявив, що поки ні ЄС, ні НАТО, ані його країна не готуються до ведення війни на своїх територіях, попри можливу загрозу зі сторони Росії.

11 квітня президент Фінляндії Стубб сказав, що країни НАТО мають бути менш "войовничими" у своїй риториці проти Росії та замість цього готувати свої збройні сили до потенційного конфлікту.

11 травня заступник генсекретаря Альянсу Мірча Джоане заявив, що у Росії немає ні наміру, ні можливості військово атакувати будь-яку країну НАТО.

Читайте також: НАТО створює план перекидання військ США до Європи на випадок війни з Росією – The Telegraph