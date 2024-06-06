Правительство Германии одобрило новый план действий в случае нападения России – текст

Накануне министр обороны Германии Писториус предупредил, что НАТО должно быть готово к войне с РФ до 2029 года

Фото: ЕРА/VALDA KALNINA

Правительство Германии разработало новый план на случай войны на фоне угрозы со стороны России. Немецкий таблоид Bild опубликовал обновленную "рамочную директиву о тотальной обороне" времен холодной войны, определяющую меры безопасности на случай агрессии.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Накануне министр обороны страны Борис Писториус предупредил, что Германия и НАТО должны быть готовы к возможной войне с Россией до 2029 года.

Новым планом "тотальной обороны" предусмотрено:

→ перебрасывание войск НАТО на восточный фланг, где также будут находиться силы Бундесвера;

→ возврат обязательной службы для призывников. Это значит, что граждане Германии в случае начала военной агрессии России могут быть призваны на службу в любой момент;

→ федеральное правительство должно немедленно объявить о начале войны через радио и интернет;

→ пока Германия защищается, Бундестаг не должен распускаться;

→ больницы должны быть готовы к внезапному наплыву большого количества пациентов в течение длительного периода времени;

→ служба занятости может обязать граждан в возрасте 18 лет и старше работать на определенных работах: например, в сфере ухода за больными, на почте, в пекарнях.

Кроме того, немецкие власти будут контролировать поставки продовольствия, иметь стратегический резерв продуктов длительного хранения и регулировать цены или внедрять систему талонов на продовольствие, если это будет необходимо.

12 марта 2024 года заместитель начальника Генштаба Польши Кароль Димановский заявил, что у НАТО есть 300 000 солдат, находящихся в состоянии высокой готовности к перебазированию в Польшу на случай вооруженной агрессии против страны.

26 марта глава МИД Испании заявил, что пока ни ЕС, ни НАТО, ни его страна не готовятся к ведению войны на своих территориях, несмотря на возможную угрозу со стороны России.

11 апреля президент Финляндии Стубб сказал, что страны НАТО должны быть менее "воинственными" в своей риторике против России и вместо этого готовить свои вооруженные силы к потенциальному конфликту.

11 мая заместитель генсека Альянса Мирча Джоане заявил, что у России нет ни намерения, ни возможности военно атаковать любую страну НАТО.

Читайте также: НАТО создает план переброски войск США в Европу на случай войны с Россией – The Telegraph