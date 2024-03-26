В іспанському уряді завили, що ЄС та НАТО наразі не готуються до "жодної війни"

Голова МЗС Іспанії зауважив, що Європа не може допустити того, щоб війна прийшла до їхніх держав

Голова МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес (Фото: МЗС Іспанії)

Очільник Міністерства закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що наразі ні Європейський Союз, ні НАТО, ані його країна не готуються до ведення війни на своїх територіях, попри можливу загрозу зі сторони Росії. Про це повідомляє La Vanguardia.

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Відповідаючи на скарги деяких політичних партій щодо нібито войовничого виступу уряду останнім часом, міністр пояснив, що "іспанці чудово знають, що зараз відбувається в Європі".

Уряд Іспанії має допомагати Україні, аби війна не дісталася Європи, підкреслив глава МЗС.

"Якщо агресивна війна буде успішною, то завтра кожному з нас може загрожувати сусід, який захоче частину його території, його суверенітету, і тому світ стане більш небезпечним", – зауважив він.

Однак міністр підкреслив, що на сьогодні ніякої "іншої загрози немає".

Він запевнив, що іспанці "дуже добре знають" про те, що "ні ЄС, ані НАТО, ні, звичайно, Іспанія не готуються до жодної війни".

За словами очільника МЗС, західний світ нині не готується до бойових дій, адже "жоден з альянсів, членом яких є Іспанія, не є наступальним альянсом". Натомість ці союзи "є оборонними альянсами".

Також урядовець прокоментував заяву французького президента Емманюеля Макрона щодо можливості відправлення іноземних військ в Україну. За словами глави МЗС Іспанії, його країна не розглядає такого варіанту.

"Іспанія, звичайно, не розглядає можливості відправлення військ в Україну, і мені невідомо, щоб якась країна зараз розглядала можливість відправлення військ в Україну", – сказав міністр.

Він додав, що Україна не просить відправляти іноземних військових на її територію, проте вона потребує гуманітарної та військової допомоги від партнерів.