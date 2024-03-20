"Йшлося про навчання військових, і все". Кулеба пояснив, що передбачала пропозиція Макрона
Говорячи про можливість відправлення західних військових в Україну, президент Франції Еммануель Макрон не мав на увазі їхню участь у бойових діях. Про це в інтерв'ю італійській газеті La Stampa заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За його словами, французький лідер мав на увазі підготовку українських військових.
Кулеба запевнив, що Україна ніколи не зверталася до Франції з проханням відправити війська для боротьби проти Росії.
"Коли Макрон казав про відправлення військ в Україну, європейських лідерів охопила паніка. Макрон всього лише мав на увазі можливість підготовки українських солдатів безпосередньо в Україні, а не за кордоном, як це відбувається зараз, і все", – пояснив глава МЗС.
- З кінця лютого 2024 року президент Франції несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить спрямувати солдатів в Україну.
- Пізніше він пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.
- Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.
Читайте також: Відправлення військ в Україну. Макрон: Побоювання у суспільстві – це сигнал до пробудження