"Йшлося про навчання військових, і все". Кулеба пояснив, що передбачала пропозиція Макрона

Кулеба запевнив, що Україна ніколи не зверталася до Франції з проханням відправити війська для боротьби проти Росії

Дмитро Кулеба (Фото: пресслужба МЗС)

Говорячи про можливість відправлення західних військових в Україну, президент Франції Еммануель Макрон не мав на увазі їхню участь у бойових діях. Про це в інтерв'ю італійській газеті La Stampa заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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За його словами, французький лідер мав на увазі підготовку українських військових.

Кулеба запевнив, що Україна ніколи не зверталася до Франції з проханням відправити війська для боротьби проти Росії.

"Коли Макрон казав про відправлення військ в Україну, європейських лідерів охопила паніка. Макрон всього лише мав на увазі можливість підготовки українських солдатів безпосередньо в Україні, а не за кордоном, як це відбувається зараз, і все", – пояснив глава МЗС.

З кінця лютого 2024 року президент Франції несподівано почав говорити, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. 14 березня він сказав, що тільки Росія буде винна, якщо Франція таки вирішить спрямувати солдатів в Україну.

Пізніше він пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський припускає, що зміни в риториці Макрона пов'язані з усвідомленням брехні диктатора Володимира Путіна.

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