"Речь об обучении военных, и все". Кулеба объяснил, что предполагало предложение Макрона

Кулеба заверил, что Украина никогда не обращалась к Франции с просьбой отправить войска для борьбы с Россией

Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Говоря о возможности отправки западных военных в Украину, президент Франции Эммануэль Макрон не имел в виду их участие в боевых действиях. Об этом в интервью итальянской газете La Stampa заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, французский лидер имел в виду подготовку украинских военных.

Кулеба заверил, что Украина никогда не обращалась к Франции с просьбой отправить войска для борьбы против России.

"Когда Макрон говорил об отправке войск в Украину, европейских лидеров охватила паника. Макрон всего-навсего имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно в Украине, а не за границей, как это происходит сейчас, и все", – пояснил глава МИД.

С конца февраля 2024 года президент Франции неожиданно начал говорить, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине. 14 марта он сказал, что только Россия будет виновата, если Франция таки решит отправить солдат в Украину.

Позже он пояснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

Президент Владимир Зеленский предполагает, что изменения в риторике Макрона связаны с осознанием лжи диктатора Владимира Путина.

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