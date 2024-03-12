Зеленский объяснил воинственную риторику Макрона: Понял, что Путин обманул, не доверяет

Зеленский заверил французов, что их военные не будут умирать в Украине, так как она пока не вступила в НАТО

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Фото: EPA/THIBAULT CAMUS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что французский лидер Эмманюэль Макрон ужесточил свою риторику в отношении России из-за осознания, что диктатор Владимир Путин его обманул. Об этом он сообщил в интервью каналу BMF TV.

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По его словам, Макрон больше не доверяет Путину.

Он отметил, что французские солдаты не будут умирать в Украине, однако можно допустить технический персонал для обслуживания и ремонта западной техники, чтобы не отправлять ее в Европу.

"То, что он сказал, что мы не можем ничего "исключать", я думаю, прежде всего связано с Путиным: пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории", — сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что если Россия атакует страну НАТО, то "ситуация будет совсем иной".

На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал Макрон, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников по этому поводу.

На встрече с парламентскими партиями французский лидер заявил, что отправка войск в Украину возможна в случае возможного прорыва россиян на Киев или Одессу. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что "не хочет, чтобы поколение выросло в мире угроз", комментируя высказывания Макрона о возможной отправке войск НАТО в Украину в будущем.

5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".

Также президент Чехии Павел заявил, что Запад не должен "закрывать возможности поддержки Украины", и призвал к расширению форм помощи, в том числе возможному присутствию в Украине.

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