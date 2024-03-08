У разі прориву на Київ чи Одесу. Макрон назвав умову можливого відправлення військ в Україну

Емманюель Макрон (Фото: EPA/MICHAL TUREK)

Президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі з парламентськими партіями заявив, що відправлення військ в Україну можливе у разі можливого прориву росіян на Київ чи Одесу. Про це повідомив представник комуністичної партії Фаб'єн Руссель, цитує його L'Independant.

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Представник ультраправої партії "Національне об'єднання" Джордан Барделла заявив, що "немає жодних обмежень та червоних ліній".

Координатор партії "Нескорена Франція" Мануель Бомпар сказав, що "приїхав на зустріч занепокоєним і поїхав ще більш занепокоєним".

Комуніст Руссель зазначив, що Макрон показував парламентарям карти можливих напрямків ударів окупантів в Україні.

"Макрон згадав сценарій, який може ініціювати інтервенцію: просування фронту у бік Одеси або у бік Києва", – підкреслив політик.

На зустрічі з підтримки України, яку 26 лютого скликав президент Франції Макрон, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО до України. LIGA.net зібрала основні положення представників країн-союзників із цього приводу.

5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ в Україну була "відкриттям дебатів".

Також президент Чехії Павел заявив, що Захід не повинен "закривати можливості підтримки України" і закликав до розширення форм допомоги, зокрема можливу присутність в Україні.

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