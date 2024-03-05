Макрон про можливе відправлення військ в Україну: Ми відкриваємо дебати, думаємо над підтримкою

Макрон заявив, що Франція "не воює проти російського народу і відмовляється вступати у логіку ескалації"

Емманюель Макрон (Фото: EPA/LUDOVIC MARIN)

Президент Франції Емманюель Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ в Україну була "відкриттям дебатів". Про це він повідомив у коментарі Novinky.

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За його словами, коли йому поставили запитання про введення військ в Україну, він сказав, що "нічого не можна виключати".

"Ми відкриваємо дебати та думаємо про все, що можна зробити для підтримки України", – сказав Макрон.

Він зазначив, що учасники саміту для допомоги Києву в Парижі домовилися про п'ять сфер, де вони можуть посилити підтримку: кіберзахист, спільне виробництво техніки в Україні, безпеку країн на кордоні з РФ та Україною, можливість допомоги на кордоні з Білоруссю та розмінування.

"Крім того, я завжди чітко розумів наші рамки: ми не воюємо проти російського народу і відмовляємось вступати в логіку ескалації", – заявив французький лідер.

Раніше Макрон заявив, що в контексті відправлення сухопутних військ НАТО до України "не слід нічого виключати". Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Альянс не має наміру відправляти своїх військових до України.

Чехія та Польща не розглядають можливість введення військ в Україну. Про це заявили прем'єр-міністри Петр Фіала та Дональд Туск.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та речник прем'єра Британії Ріші Сунака заявили, що їхні країни не відправлять війська в Україну.

Згодом Іспанія та Італія не погодились із пропозицією Франції спрямувати європейські сухопутні війська в Україну. В італійському Міністерстві закордонних справ, зокрема, вважають цю пропозицію "ідеєю Макрона".

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