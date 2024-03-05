Макрон про можливе відправлення військ в Україну: Ми відкриваємо дебати, думаємо над підтримкою
Президент Франції Емманюель Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ в Україну була "відкриттям дебатів". Про це він повідомив у коментарі Novinky.
За його словами, коли йому поставили запитання про введення військ в Україну, він сказав, що "нічого не можна виключати".
"Ми відкриваємо дебати та думаємо про все, що можна зробити для підтримки України", – сказав Макрон.
Він зазначив, що учасники саміту для допомоги Києву в Парижі домовилися про п'ять сфер, де вони можуть посилити підтримку: кіберзахист, спільне виробництво техніки в Україні, безпеку країн на кордоні з РФ та Україною, можливість допомоги на кордоні з Білоруссю та розмінування.
"Крім того, я завжди чітко розумів наші рамки: ми не воюємо проти російського народу і відмовляємось вступати в логіку ескалації", – заявив французький лідер.
Раніше Макрон заявив, що в контексті відправлення сухопутних військ НАТО до України "не слід нічого виключати". Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Альянс не має наміру відправляти своїх військових до України.
- Чехія та Польща не розглядають можливість введення військ в Україну. Про це заявили прем'єр-міністри Петр Фіала та Дональд Туск.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц та речник прем'єра Британії Ріші Сунака заявили, що їхні країни не відправлять війська в Україну.
- Згодом Іспанія та Італія не погодились із пропозицією Франції спрямувати європейські сухопутні війська в Україну. В італійському Міністерстві закордонних справ, зокрема, вважають цю пропозицію "ідеєю Макрона".
Читайте також: У НАТО сказали "якого біса". Франція пропонувала відправити війська в Україну – дипломат