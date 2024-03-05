Макрон о возможной отправке войск в Украину: Мы открываем дебаты, думаем над поддержкой

Макрон заявил, что Франция "не воюет против российского народа и отказывается вступать в логику эскалации"

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA/LUDOVIC MARIN)

Президент Франции Эмманюэль Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов". Об этом он сообщил в комментарии Novinky.

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По его словам, когда ему задали вопрос о вводе войск в Украину, то он сказал, что "ничего нельзя исключать".

"Мы открываем дебаты и думаем обо всем, что можно сделать для поддержки Украины", — сказал Макрон.

Он отметил, что участники саммита для помощи Киеву в Париже договорились о пяти сферах, где они могут усилить поддержку — каберзащита, совместное производство техники в Украине, безопасность стран на границе с РФ и Украиной, возможность помощи на границе с Беларусью и разминирование.

"Кроме того, я всегда четко понимал наши рамки: мы не воюем против российского народа и отказываемся вступать в логику эскалации", — заявил французский лидер.

Ранее Макрон заявил, что в контексте отправления сухопутных войск НАТО в Украину "не следует ничего исключать". Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не намерен отправлять своих военных в Украину.

Чехия и Польша не рассматривают возможность ввода войск в Украину. Об этом заявили во вторник премьер-министры Петр Фиала и Дональд Туск.

Канцлер Германии Олаф Шольц и спикер премьера Великобритании Риши Сунака заявили, что их страны не отправят войска в Украину.

Впоследствии Испания и Италия не согласились с предложением Франции направить европейские сухопутные войска в Украину. В итальянском Министерстве иностранных дел, в частности, считают это предложение "идеей Макрона".

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