Ще дві країни заявили, що їхніх військ в Україні не буде. МЗС Італії: Це ідея Макрона

В іспанському МЗС заявили, що "єдність була і є найефективнішою зброєю, яку має Європа"

Пілар Алегрія (Фото: EPA/Zipi)

Іспанія та Італія не погодилися з пропозицією Франції спрямувати європейські сухопутні війська до України. В італійському Міністерстві закордонних справ, зокрема, вважають цю пропозицію "ідеєю Макрона". Про це повідомили видання Reuters та Ansa.

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За словами речниці уряду Іспанії Пілар Алегрії, Мадрид не погодився з пропозицією президента Франції Емманюеля Макрона щодо відряджання військ до України. Вона також висловила думку про те, що допомога має бути обмежена лише зброєю та іншими матеріалами.

"Єдність була і є найефективнішою зброєю, яку має Європа, щоб протистояти нападу Путіна", – акцентувала Алегрія.

Очільник італійського МЗС Антоніо Таяні заявив, що його країна також проти відряджання військ до України, та назвав можливість відправлення західних військ до України "ідеєю Макрона".

Таяні наголосив, що варто бути обережними, тому що "ми не повинні змушувати людей думати, що ми перебуваємо у стані війни з Росією".

"Ми не воюємо з Росією, ми захищаємо Україну, і, на мою особисту думку, я не є прихильником відряджання італійських військ воювати до України", – додав він.

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок порушив питання про можливість скерування європейськими країнами військ до України, заявивши, що "нічого не можна виключати".

Чехія і Польща не розглядають можливість введення військ в Україну. Про це заявили у вівторок прем'єр-міністри Петр Фіала та Дональд Туск.

Сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц та речник прем'єра Великої Британії Ріші Сунака заявили, що їхні країни не відправлять війська до України.

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