Столтенберг: НАТО не планує відправляти свої війська в Україну

Генсек НАТО заявив, що Альянс і так надає Україні "безпрецедентну підтримку"

Єнс Столтенберг (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує відправляти своїх військових в Україну. Його цитує Associated Press.

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За його словами, союзники з НАТО надають Україні "безпрецедентну підтримку вже тривалий час".

"Ми робимо це з 2014 року й активізувалися після повномасштабного вторгнення. Але немає жодних планів щодо розміщення військ НАТО на території України", – наголосив Столтенберг.

На зустрічі щодо підтримки України, яку 26 лютого скликав президент Франції Емманюель Макрон, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО в Україну. LIGA.net зібрала основні тези представників країн-союзників щодо цього.

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що "не хоче, щоб покоління виросло у світі погроз", коментуючи висловлювання президента країни Емманюеля Макрона про можливе відправлення військ НАТО до України в майбутньому.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна не розглядає можливості відправлення військ в Україну.

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