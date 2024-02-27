Прем'єрка Данії: Наївна Європа має витрачати більше коштів на стримування агресивної Росії

Фредеріксен зазначила, що після закінчення холодної війни на початку 1990-х Данія та інші країни скоротили військові бюджети. Тепер їх треба наростити

Метте Фредеріксен (Фото: ЕРА/Mads Claus Rasmussen)

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Європа має обмежити витрати на соціальне забезпечення і зниження податків, щоб стримати Росію шляхом тривалого збільшення фінансування оборони і безпеки. Про це вона розповіла в коментарі Financial Times.

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За її словами, "наївний" континент мав уникнути помилок 1930-х років і "активізувати та розширити" свою оборонну промисловість, "щоб стримати імперіалістичну Росію, яка зробила Україну лише своєю першою ціллю".

"Свобода має певну ціну. З погляду Європи ми маємо визнати, що не витрачали достатньо коштів на власну оборону і безпеку", – сказала данська прем'єрка.

Фредеріксен зазначила, що після закінчення холодної війни на початку 1990-х Данія та інші країни скоротили військові бюджети.

"Коли ми це зробили, ми змогли витратити більше грошей на соціальне забезпечення або зниження податків. Ми повинні почати розмову про те, що якщо світ змінюється в тому напрямку, в якому, на мою думку, він зміниться, то ви не можете витрачати свій пенні, або свій долар, або свій євро, або свою крону двічі", – висловилась прем'єрка.

Вона додала, що сьогодні бачить Росію "агресивнішою, ніж будь-коли", і не тільки в Україні.

"І я думаю, що ми повинні запитати себе: чи це кінцевий пункт призначення для Росії? Чи частина того, чого вони хочуть досягти, знову будуючи Велику Росію?" – резюмувала Фредеріксен.

22 лютого 2024 року Міністерство оборони Данії оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 228 млн євро. Планується передання українській армії артилерійських снарядів, систем протиповітряної оборони, дронів та іншого.

23 лютого Фредеріксен та президент Зеленський підписали безпекову угоду між Данією та Україною. Повний текст – тут.

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