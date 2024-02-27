Премьер Дании: Наивная Европа должна тратить больше средств на сдерживание агрессивной РФ

Фредериксен отметила, что после окончания холодной войны в начале 1990-х Дания и другие страны сократили военные бюджеты. Теперь их нужно нарастить

Мэтте Фредериксен (Фото: ЕРА/Mads Claus Rasmussen)

Премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что Европа должна ограничить расходы на социальное обеспечение и снижение налогов, чтобы сдержать Россию путем длительного увеличения финансирования обороны и безопасности. Об этом она рассказала в комментарии Financial Times.

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По ее словам, "наивный" континент должен был избежать ошибок 1930-х годов и "активизировать и расширить" свою оборонную промышленность, "чтобы сдержать империалистическую Россию, которая сделала Украину только своей первой целью".

"Свобода имеет определенную цену. С точки зрения Европы мы должны признать, что не тратили достаточно средств на собственную оборону и безопасность", – сказала датский премьер.

Фредериксен отметила, что после окончания холодной войны в начале 1990-х Дания и другие страны сократили военные бюджеты.

"Когда мы это сделали, мы смогли потратить больше денег на социальное обеспечение или снижение налогов. Мы должны начать разговор о том, что если мир меняется в том направлении, в котором, по моему мнению, он изменится, то вы не можете тратить свои пенни, или свой доллар, или свой евро, или свою крону дважды", – высказалась премьер.

Она добавила, что сегодня видит Россию "агрессивнее, чем когда-либо", и не только в Украине.

"И я думаю, что мы должны спросить себя: это конечный пункт назначения для России? Или часть того, чего они хотят достичь, снова строя Великую Россию?" – резюмировала Фредериксен.

22 февраля 2024 года Министерство обороны Дании объявило о новом пакете военной помощи Украине на 228 млн евро. Планируется передача украинской армии артиллерийских снарядов, систем противовоздушной обороны, дронов и прочего.

23 февраля Фредериксен и президент Зеленский подписали соглашение о безопасности между Данией и Украиной. Полный текст – здесь.

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