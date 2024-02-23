Данія про затримку передання Україні винищувачів F-16: Це просто технічна причина

Прем'єр-міністерка Данії Фредеріксен нагадала, що навчання українських льотчиків почалося ще в серпні, і воно проходить "дуже добре та швидко"

Метте Фредеріксен та Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що винищувачі F-16, які має передати Данія, з’являться в українському небі до літа 2024 року. За її словами, затримка пов’язана виключно з технічними моментами. Про це вона повідомила під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Львові.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Вона зазначила, що єдина причина, чому Данія затримується із переданням винищувачів, – "це просто технічна причина, технічний момент".

"Адже потрібна серйозна інфраструктура для обслуговування цих винищувачів, а також навчання для F-16 набагато довше і триваліше, ніж для будь-яких інших систем зброї", – пояснила вона.

Фредеріксен наголосила, що країна дуже рада, що "Данія збирається надати ці винищувачі у співпраці з Нідерландами, Бельгії та США".

"Це дуже потужна зброя. Я сподіваюсь, що нам вдасться найближчим часом, ще до літа, побачити F-16 в повітряному просторі України", – сказала вона.

Фредеріксен також нагадала, що навчання українських льотчиків почалося ще в серпні, і воно проходить "дуже добре та швидко".

22 лютого міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен заявив, що визначити чіткий графік передання винищувачів F-16 складно, але вони мають прибути влітку.

26 грудня перша група з шести українських льотчиків закінчила курси англійської мови у Великій Британії та навчилася керувати винищувачами F-16, зараз вони навчаються керувати бойовими літаками у Данії.

5 січня 2024 року повідомлялося, що Бельгія планує відправити два винищувачі F-16 до Данії та близько 50 осіб у період із березня до вересня 2024 року для навчання українських льотчиків.

15 лютого речник Міноборони Павлюк повідомив, що на 19-му засіданні у форматі "Рамштайн" не обговорювалося питання винищувачів F-16 для України, оскільки всі рішення вже ухвалені.

Читайте також: Україна посилить Повітряні сили у 2024 році. Це фундаментальне завдання – Зеленський