Дания о задержке передачи Украине истребителей F-16: Это просто техническая причина

Премьер-министр Дании Фредериксен напомнила, что обучение украинских летчиков началось еще в августе, и оно проходит "очень хорошо и быстро"

Мэтте Фредериксен и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что истребители F-16, которые должна передать Дания, появятся в украинском небе к лету 2024 года. По ее словам, задержка связана только с техническими моментами. Об этом она сообщила во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским во Львове.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Она отметила, что единственная причина, почему Дания задерживается с передачей истребителей, – "это просто техническая причина, технический момент".

"Потому что нужна серьезная инфраструктура для обслуживания этих истребителей, а также обучение для F-16 гораздо дольше и продолжительнее, чем для любых других систем оружия", – пояснила она.

Фредериксен подчеркнула, что страна очень рада, что "Дания собирается предоставить эти истребители в сотрудничестве с Нидерландами, Бельгией и США".

"Это очень мощное оружие. Я надеюсь, что нам удастся в ближайшее время, еще до лета, увидеть F-16 в воздушном пространстве Украины", – сказала она.

Фредериксен также напомнила, что обучение украинских летчиков началось еще в августе, и оно проходит "очень хорошо и быстро".

22 февраля министр обороны Дании Трольс Лунд Пульсен заявил, что определить четкий график передачи истребителей F-16 сложно, но они должны прибыть летом.

26 декабря первая группа из шести украинских летчиков закончила курсы английского языка в Великобритании и научилась управлять истребителями F-16, сейчас они учатся управлять боевыми самолетами в Дании.

5 января 2024 года сообщалось, что Бельгия планирует отправить два истребителя F-16 в Данию и около 50 человек в период с марта по сентябрь 2024 для обучения украинских летчиков.

15 февраля спикер Минобороны Павлюк сообщил, что на 19-м заседании в формате "Рамштайн" не обсуждался вопрос истребителей F-16 для Украины, поскольку все решения уже приняты.

Читайте также: Украина усилит Воздушные силы в 2024 году. Это фундаментальное задание – Зеленский