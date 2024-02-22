Україна посилить Повітряні сили у 2024 році. Це фундаментальне завдання – Зеленський

Президент Зеленський заявив, що цьогоріч у Повітряних сил будуть нові можливості на лінії фронту

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські Повітряні сили будуть сильнішими цього року – це стане можливим завдяки постачанню винищувачів F-16. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

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Зеленський наголосив, що сьогодні під час Ставки верховного головнокомандувача було порушено питання щодо першої партії винищувачів F-16:

→ необхідне технічне забезпечення;

→ конкретні терміни постачання;

→ інфраструктурне забезпечення.

Глава держави запевнив – деталі були позитивними.

"Цього року наші Повітряні сили стануть сильнішими, це фундаментальні завдання. Конкретно – це захист від російських керованих авіабомб і загалом нові можливості на лінії фронту", – наголосив Зеленський.

Сьогодні міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен заявив, що визначити чіткий графік передання винищувачів F-16 складно, але вони мають прибути влітку.

26 грудня перша група з шести українських льотчиків закінчила курси англійської мови у Великій Британії та навчилася керувати винищувачами F-16, зараз вони навчаються керувати бойовими літаками у Данії.

5 січня 2024 року повідомлялося, що Бельгія планує відправити два винищувачі F-16 до Данії та близько 50 осіб у період із березня до вересня 2024 року для навчання українських льотчиків.

15 лютого речник Міноборони Павлюк повідомив, що на 19-му засіданні у форматі "Рамштайн" не обговорювалося питання винищувачів F-16 для України, оскільки всі рішення вже ухвалені.

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