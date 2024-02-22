Зеленський зібрав Ставку. Окремо обговорили все, що пов'язано з F-16

F-16 (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський провів засідання ставки верховного головнокомандувача, на якій окремо порушили питання винищувачів F-16. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

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"Окрема закрита доповідь щодо всього, що стосується літаків F-16. Кількість у першій партії, терміни отримання. Підготовка інфраструктури та персоналу. Уточнили календар подальшого навчання пілотів, техніків та отримання наступних літаків", – написав він.

Щодо фронту – Зеленський заслухав останні зміни в оперативній обстановці від головкома ЗСУ Олександра Сирського, а також начальника української розвідки Кирила Буданова про плани ворога.

Було обговорено ситуацію на всіх основних напрямках, оборонні дії та окремі наступальні операції, надходження та витрата боєприпасів, ракет, дронів.

"Детально розглянули ситуацію на Авдіївському та Південному напрямках. Авдіївка – нова лінія оборони, укріплення рубежів, подальші наміри ворога. Кринки – наші морські піхотинці надійно тримають плацдарм. Ворог спромігся лише на дезінформаційну операцію", – додав Зеленський.

Водночас у Міноборони Данії заявили, що Україна може розраховувати на отримання перших данських винищувачів F-16 влітку 2024 року.

26 грудня перша група з шести українських льотчиків закінчила курси англійської мови у Великій Британії та навчилася керувати винищувачами F-16, зараз вони навчаються керувати бойовими літаками у Данії.

5 січня 2024 року повідомлялося, що Бельгія планує відправити два винищувачі F-16 до Данії та близько 50 осіб у період із березня до вересня 2024 року для навчання українських льотчиків.

15 лютого речник Міноборони Павлюк повідомив, що на 19-му засіданні у форматі "Рамштайн" не обговорювалося питання винищувачів F-16 для України, оскільки всі рішення вже ухвалені.

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