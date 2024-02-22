Зеленский собрал Ставку. Отдельно обговорили все, что связано с F-16

F-16 (Фото: ЭРА)

Президент Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на которой отдельно подняли вопросы истребителей F-16. Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

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"Отдельный закрытый доклад по всему, что касается самолетов F-16. Количество в первой партии, сроки получения. Подготовка инфраструктуры и персонала. Уточнили календарь дальнейшего обучения пилотов, техников и получение следующих самолетов", – написал он.

Относительно фронта – Зеленский заслушал последние изменения в оперативной обстановке от главкома ВСУ Александра Сырского, а также начальника украинской разведки Кирилла Буданова о планах врага.

Была обсуждена ситуация на всех основных направлениях, оборонные действия и отдельные наступательные операции, поступление и расход боеприпасов, ракет, дронов.

"Подробно рассмотрели ситуацию на Авдеевском и Южном направлениях. Авдеевка – новая линия обороны, укрепление рубежей, дальнейшие намерения врага. Крынки – наши морские пехотинцы надежно держат плацдарм. Враг смог лишь на дезинформационную операцию", – добавил Зеленский.

В то же время в Минобороны Дании заявили, что Украина может рассчитывать на получение первых датских истребителей F-16 летом 2024 года.

26 декабря первая группа из шести украинских летчиков закончила курсы английского языка в Великобритании и научилась управлять истребителями F-16, сейчас они учатся управлять боевыми самолетами в Дании.

5 января 2024 сообщалось, что Бельгия планирует отправить два истребителя F-16 в Данию и около 50 человек в период с марта по сентябрь 2024 для обучения украинских летчиков.

15 февраля спикер Минобороны Павлюк сообщил, что на 19-м заседании в формате "Рамштайн" не обсуждался вопрос истребителей F-16 для Украины, поскольку все решения уже приняты.

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