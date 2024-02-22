Україна матиме право бити з F-16 по законних цілях на території Росії – Столтенберг

Генсек НАТО вважає, що завдання Україною ударів по території Росії слід розглядати у межах самооборони

Єнс Столтенберг (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю європейській службі Радіо Свобода, що Україна матиме право завдавати ударів по військових цілях на території Росії, коли отримає винищувачі F-16.

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Відповідаючи на запитання, коли Україна зможе розгорнути у себе літаки, Столтенберг заявив: "Не можу сказати точно".

За його словами, всі союзники України хочуть, щоб це сталося якомога швидше. Водночас, вважає генсек НАТО, ефект від F-16 буде сильнішим, якщо льотчики будуть добре навчені, а екіпажі технічного обслуговування та інший допоміжний персонал — добре підготовлені.

"Тому, я думаю, що ми повинні прислухатися до військових експертів щодо того, коли саме ми будемо готові або коли члени Альянсу будуть готові розпочати відправлення і доставлення F-16 <...> Чим швидше, тим краще", – заявив Столтенберг.

Він додав, що кожен західний союзник сам визначатиме, чи передавати Україні винищувачі, оскільки всі вони мають різну політику. Водночас війна Росії проти України є загарбницькою, і Україна має право на самооборону, включно з заподіянням ударів по легітимних російських військових цілях за межами України, вважає Столтенберг.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі LIGA.net не став прямо підтверджувати дозвіл бити по території Росії з F-16, а лише зазначив, що "все змінюється з часом".

У лютому начальник української військової розвідки Кирило Буданов висловив сподівання, що винищувачі F-16 з'являться у небі України вже навесні 2024 року.

26 грудня перша група з шести українських льотчиків закінчила курси англійської мови у Великій Британії та навчилася керувати винищувачами F-16, зараз вони навчаються керувати бойовими літаками у Данії.

5 січня 2024 року повідомлялося, що Бельгія планує відправити два винищувачі F-16 до Данії та близько 50 осіб у період із березня до вересня 2024 року для навчання українських льотчиків.

15 лютого речник Міноборони Павлюк повідомив, що на 19-му засіданні у форматі "Рамштайн" не обговорювалося питання винищувачів F-16 для України, оскільки всі рішення вже ухвалені.

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