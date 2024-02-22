Украина будет иметь право бить из F-16 по законным целям в России – Столтенберг

Йенс Столтенберг (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью европейской службе Радио Свобода, что Украина будет иметь право наносить удары по военным целям на территории России, когда получит истребители F-16.

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Отвечая на вопрос, когда Украина сможет развернуть у себя самолеты, Столтенберг заявил: "Не могу сказать точно".

По его словам, все союзники Украины хотят, чтобы это произошло как можно скорее. В то же время, считает генсек НАТО, эффект F-16 будет сильнее, если летчики будут хорошо обучены, а экипажи технического обслуживания и другой вспомогательный персонал — хорошо подготовлены.

"Поэтому, я думаю, что мы должны прислушаться к военным экспертам относительно того, когда именно мы будем готовы или когда члены Альянса будут готовы начать отправку и доставку F-16. Чем быстрее, тем лучше", – заявил Столтенберг.

Он добавил, что каждый западный союзник сам будет определять, передавать ли Украине истребители, поскольку все они имеют разную политику. В то же время война России против Украины захватническая, и Украина имеет право на самооборону, включая нанесение ударов по легитимным российским военным целям за пределами Украины, считает Столтенберг.

В феврале начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов выразил надежду, что истребители F-16 появятся в небе Украины уже весной 2024 года.

26 декабря первая группа из шести украинских летчиков окончила курсы английского языка в Великобритании и научилась управлять истребителями F-16, сейчас они учатся управлять боевыми самолетами в Дании.

5 января 2024 года сообщалось, что Бельгия планирует отправить два истребителя F-16 в Данию и около 50 человек в период с марта по сентябрь 2024 года для обучения украинских летчиков.

15 февраля спикер Минобороны Павлюк сообщил, что на 19-м заседании в формате "Рамштайн" не обсуждался вопрос истребителей F-16 для Украины, поскольку все решения уже приняты.

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