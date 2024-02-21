ЗСУ: Зараз ніхто точно не знає, коли в Україні будуть F-16, але процес іде

Речник ПС ЗСУ Ігнат заявив, що Україна переходить на F-16 в екстреному порядку, як це не робила жодна країна у світі

Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що поки невідомо, коли Київ отримає літаки F-16, однак "процес іде", Україна переходить на винищувачі в екстреному порядку. Про це він розповів в інтерв'ю для видання Укрінформ.

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"Зараз ніхто точно не знає, коли в Україні будуть F-16. Ми очікуємо якомога швидше", – констатував він та зауважив, що Україні, яка має отримати не найновіші модифікації F-16, "не дадуть зразу 40, 70 чи 120 літаків".

Ігнат наголосив, що процес іде, льотчики вже літають, виконують польоти в небі.

"Поки що тривають польоти з інструкторами. Українські пілоти мають повністю освоїти техніку, керувати самостійно, без інструкторів. Проводяться тренувальні польоти", – заявив речник.

Він також підкреслив, що Україна переходить на F-16 в екстреному порядку, як це не робила жодна країна у світі, але не слід очікувати, що "прийдуть літаки й все – перемога".

"Ви ж розумієте, що спочатку прибуде невелика група пілотів, починатимуть працювати в небі, звичайно, Росія буде на це реагувати відповідно. Але процес підготовки пілотів і збільшення їх в Україні буде йти поступово", – підсумував він.

У лютому начальник української військової розвідки Кирило Буданов висловив сподівання, що винищувачі F-16 з'являться на небі України вже навесні 2024 року.

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26 грудня перша група з шести українських льотчиків закінчила курси англійської мови у Великій Британії та навчилася керувати винищувачами F-16, зараз вони навчаються керувати бойовими літаками у Данії.

5 січня 2024 року повідомлялося, що Бельгія планує відправити два винищувачі F-16 до Данії та близько 50 осіб у період із березня до вересня 2024 року для навчання українських льотчиків.

15 лютого речник Міноборони Павлюк повідомив, що на 19-му засіданні у форматі "Рамштайн" не обговорювалося питання винищувачів F-16 для України, оскільки всі рішення вже ухвалені.

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