ЗСУ: Не варто сподіватися на знос авіації росіян. Заводи можуть відновлювати літаки
Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що не варто сподіватися на знос російської авіації. Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу.
За його словами, росіяни мають заводи, які можуть відновлювати і продовжувати ресурс старих літаків.
"Що не долітає, – це їхня криворукість, помилка, якісь інші фактори спричинили те, що бомба зійшла просто раніше, може, просто не хочеться підлітати ближче і ставати ціллю для нашої ППО? Також Ту-95 ракети пускають, і часто вони падають у Каспійське море", – сказав Ігнат.
Він зазначив, що через санкції якість ракет ворога може знижуватись.
"Недоотримують якісь запчастини, замінюють їх на якісь інші компоненти, можливо, це впливає", — заявив військовий.
- 17 лютого командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що на східному напрямку було знищено відразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.
- Росія виробляє Су-34, але небагато. Втрата кожного літака для неї – це дуже серйозно.
- Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що росіяни вранці 18 лютого втратили ще один бомбардувальник Су-34, уже третій за останні два дні.
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