ЗСУ: Не варто сподіватися на знос авіації росіян. Заводи можуть відновлювати літаки

Ігнат заявив, що іноді крилаті ракети з бомбардувальників Ту-95МС падають у море, на що можуть впливати санкції

Юрій Ігнат (Фото: скриншот із відео)

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що не варто сподіватися на знос російської авіації. Про це він повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

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За його словами, росіяни мають заводи, які можуть відновлювати і продовжувати ресурс старих літаків.

"Що не долітає, – це їхня криворукість, помилка, якісь інші фактори спричинили те, що бомба зійшла просто раніше, може, просто не хочеться підлітати ближче і ставати ціллю для нашої ППО? Також Ту-95 ракети пускають, і часто вони падають у Каспійське море", – сказав Ігнат.

Він зазначив, що через санкції якість ракет ворога може знижуватись.

"Недоотримують якісь запчастини, замінюють їх на якісь інші компоненти, можливо, це впливає", — заявив військовий.

17 лютого командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що на східному напрямку було знищено відразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Росія виробляє Су-34, але небагато. Втрата кожного літака для неї – це дуже серйозно.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що росіяни вранці 18 лютого втратили ще один бомбардувальник Су-34, уже третій за останні два дні.

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