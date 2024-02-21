ВСУ: Не стоит надеяться на износ авиации россиян. Заводы могут восстанавливать самолеты
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что не стоит надеяться на износ российской авиации. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.
По его словам, у россиян есть заводы, которые могут восстанавливать и продлевать ресурс старых самолетов.
"Что не долетает, – это их криворукость, ошибка, какие-то другие факторы повлекли за собой то, что бомба сошла просто раньше, может, просто не хочется подлетать поближе и становиться целью для нашей ПВО? Также Ту-95 ракеты пускают, и часто они падают в Каспийское море", — сказал Игнат.
Он отметил, что из-за санкций качество ракет врага может снижаться.
"Недополучают какие-то запчасти, заменяют их какими-то другими компонентами, возможно, это влияет", — заявил военный.
- 17 февраля командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что на восточном направлении были уничтожены сразу три вражеских самолета – два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.
- Россия производит Су-34, но немного. Потеря каждого самолета для нее – это очень серьезно.
- Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил, что россияне утром 18 февраля потеряли еще один бомбардировщик Су-34, уже третий за последние два дня.
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