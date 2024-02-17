Вранці Повітряні сили збили одразу три російські бойові літаки на сході

З початку повномасштабної війни, за даними Генштабу, армія Росії втратила 332 літаки різних типів та модифікацій

Су-34 росіян (Фото: ресурс окупантів)

Зранку 17 лютого Сили оборони знищили три російських повітряних судна. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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"Уранці 17 лютого 2024 року на східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35", – написав він.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, винищувачі були збиті під час спроби ворогом завдати ударів керованими авіабомбами по позиціях українських військ.

Су-34 та Су-35 використовуються росіянами для завдання ударів по українських містах та населених пунктах. Зокрема дані літаки здатні скидати авіабомбу ФАБ-500.

З початку повномасштабної війни, за даними Генштабу, армія Росії втратила 332 літаки різних типів та модифікацій.

Фото: Повітряні сили