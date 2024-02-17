Вранці Повітряні сили збили одразу три російські бойові літаки на сході
Зранку 17 лютого Сили оборони знищили три російських повітряних судна. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"Уранці 17 лютого 2024 року на східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35", – написав він.
За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, винищувачі були збиті під час спроби ворогом завдати ударів керованими авіабомбами по позиціях українських військ.
Су-34 та Су-35 використовуються росіянами для завдання ударів по українських містах та населених пунктах. Зокрема дані літаки здатні скидати авіабомбу ФАБ-500.
З початку повномасштабної війни, за даними Генштабу, армія Росії втратила 332 літаки різних типів та модифікацій.
- 22 грудня 2023 року командувач Повітряних сил Олещук заявив про знищення трьох російських Су-34. За його словами, опівдні на одному з південних напрямків українська ППО збила за один раз три бомбардувальники.
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- Спікер ПС Ігнат про три збиті Су-34: Відмінна операція, давно вони не потрапляли до нашої статистики.