Ігнат про три збиті Су-34: Відмінна операція, давно вони не потрапляли в нашу статистику

Су-34 "давно не з'являлися у статистиці втрат" країни-агресора, їхнє знищення стало результатом проведення "спланованої операції" – ПС ЗСУ

Юрій Ігнат (Фото - скриншот з відео)

Російські літаки Су-34, три з яких сьогодні були збиті в результаті операції Повітряних сил, одні з найсучасніших і найдорожчих машин в армії РФ. Про це сказав речник ПС Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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Ігнат зазначив, що Російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 "давно не з'являлися у статистиці втрат" країни-агресора, їхнє знищення стало результатом проведення "спланованої операції".

"Чергова відмінно спланована операція зі знищення ворога на підступах до нашої держави. Цього разу одразу три літаки на південному напрямку, такого давно не було", – сказав Ігнат.

Спікер ПС оцінив вартість такого бойового літака "не менш ніж $50 млн".

"Це найнижча оцінка, винищувачі – це авіаційні комплекси, надзвичайно технологічна річ", – наголосив він.

Він також зазначив, що в Росії залишаються ще десятки таких літаків, їхнє виробництво в країні-агресорі триває.

Про знищення одразу трьох російських Су-34 сьогодні заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. За його словами, опівдні на одному з південних напрямків українська ППО збила за один раз три бомбардувальники.

Ігнат в коментарі LIGA.net заявив, що не розкриватиме, чим саме збили Су-34. Військова пропаганда ворога стверджує, що для цього було застосовано ЗРК Patriot.

10 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони вперше за майже три з половиною місяці збили російський штурмовик Су-25. 13 жовтня Генштаб заявив про знищення ще одного російського винищувача Су-25.

20 жовтня з'явилося відео знищення на день раніше російського штурмовика Су-25 в районі Авдіївки.

29 жовтня під Авдіївкою прикордонники потрапили ракетою з ПЗРК у російський військовий літак.

30 жовтня у районі Авдіївки українські воїни збили черговий російський штурмовик Су-25 – шостий знищений літак із 10 жовтня.

2 листопада Сили оборони знищили ще один Су-25 – уже сьомий.

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