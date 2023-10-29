Прикордонники збили із ПЗРК російський літак, попередньо штурмовик Су-25 – ДПСУ

Під Авдіївкою прикордонники влучили ракетою з ПЗРК у російський військовий літак, повідомляє Українська правда з посиланням на спікера ДПСУ.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Представник держприкордонслужби Андрій Демченко сказав виданню, що на Авдіївському напрямку після пострілу з ПЗРК "літак противника задимівся, почав втрачати висоту і зник за обрієм".

За попередньою інформацією, підбито штурмовик Су-25.

ДОВІДКА. Су-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово за будь-яких метеоумов. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року і брали участь у багатьох воєнних конфліктах.

10 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони вперше за майже три з половиною місяці збили російський штурмовик Су-25.

13 жовтня Генштаб заявив про знищення ще одного російського винищувача Су-25.

20 жовтня з'явилося відео знищення днем раніше російського штурмовика Су-25 у районі Авдіївки.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.