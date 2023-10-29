RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Прикордонники збили із ПЗРК російський літак, попередньо штурмовик Су-25 – ДПСУ

Этот материал также доступен на русском
29.10.2023, 15:15
Прикордонники збили із ПЗРК російський літак, попередньо штурмовик Су-25 – ДПСУ - Фото
Винищувач Су-25 (Фото - Wikipedia)

Під Авдіївкою прикордонники влучили ракетою з ПЗРК у російський військовий літак, повідомляє Українська правда з посиланням на спікера ДПСУ.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Представник держприкордонслужби Андрій Демченко сказав виданню, що на Авдіївському напрямку після пострілу з ПЗРК "літак противника задимівся, почав втрачати висоту і зник за обрієм".

За попередньою інформацією, підбито штурмовик Су-25.

ДОВІДКА. Су-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово за будь-яких метеоумов. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року і брали участь у багатьох воєнних конфліктах.
  • 10 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони вперше за майже три з половиною місяці збили російський штурмовик Су-25.
  • 13 жовтня Генштаб заявив про знищення ще одного російського винищувача Су-25.
  • 20 жовтня з'явилося відео знищення днем раніше російського штурмовика Су-25 у районі Авдіївки.
Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДПСУСу-25авдіївський напрямокзбитий літак

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 