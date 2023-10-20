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Під Авдіївкою ЗСУ збили черговий Су-25. З'явилося відео знищення штурмовика росіян видео

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20.10.2023, 10:14
Падіння збитого Су-25
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З'явилося відео знищення російського штурмовика Су-25 у районі Авдіївки 19 жовтня. Відповідний запис публікують українські канали, що висвітлюють війну.

На відео можна помітити постріл із переносного зенітно-ракетного комплексу.

Після цього оператор зафіксував падіння підбитого Су-25.

Стверджується, що екіпажу окупантів удалося катапультуватися.

Командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що це вже п'ятий Су-25, який був збитий у зоні його відповідальності за останні десять днів.

  • 18 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, ЗСУ мають успіх на південь від Роботиного.
  • Спікер Таврійського напрямку заявив, що загарбники, зазнавши значних втрат на Авдіївському напрямку в живій силі та техніці, зараз проводять перегрупування. Українські сили очікують на подальшу активізацію загарбників і готові до неї.
  • 17 жовтня у ЗСУ повідомили, що окупанти намагаються штурмувати район Авдіївки великими групами піхоти та хочуть оточити місто.

Читайте також: Авдіївка. Росія загострила атаки, цілодобові бої, запеклі обстріли: карта, відео

Дмитро Гриниченко
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війнаДонбасСу-25авдіївкавтратинаступ

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