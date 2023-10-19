Авдіївка. Росія знову загострила атаки, цілодобові бої, запеклі обстріли: мапа та відео

Російські окупанти активізували атаки в районі Авдіївки, бої тривають цілодобово. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун та голова військової адміністрації міста Віталій Барабаш в ефірі національного телемарафону.

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За словами Штупуна, більшість бойових зіткнень за минулу добу припало на Авдіївку та Мар'їнку.

Він зазначив, що росіяни продовжують намагатися оточити місто, ведуть штурми за підтримки авіації. Вчора українські воїни збили штурмовик Су-25 та відбили п'ять атак під Авдіївкою.

Барабаш заявив, що після "затишшя" у місті фіксують нове загострення, обстріли тривали всю ніч, а з позицій цілодобово чути стрілецькі бої.

"Умовне зниження градуса напруги, яке кілька днів було на нашому напрямку, на жаль, закінчилося, вчора ми спостерігали навпаки загострення, збільшилася кількість обстрілів території громади, збільшилася кількість авіаракетних ударів", – сказав чиновник.

Він наголосив, що армія РФ намагається знайти "лазівку" в обороні Збройних Сил України. В Авдіївку через запеклі бої не завозять гуманітарну допомогу, але в місті є запаси.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак опублікував відео роботи роти ударних безпілотників 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха під Авдіївкою. На записі можна побачити ураження ворожої техніки FPV-дронами.

"Росіяни намагалися здійснити "бліцкриг", але зазнали великих втрат у живій силі та техніці", — написав глава ОП.

Український OSINT-паблік DeepState пише, що противник відновив штурми з боку Красногорівки — колона бронетехніки атакувала у напрямку залізниці, щоб закріпитися на ній та вийти до Степового.

Аналітики пишуть, що завдяки роботі артилеристів 31 та 110 окремих механізованих бригад, а також Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького, атака РФ була зірвана.

"Не варто говорити про закінчення наступальних дій ворога в районі Авдіївки, адже невідомо, скільки ще резервів у них стоїть, щоб вирушити на штурм. І сьогоднішній штурм є прикладом того, що активна фаза триває, ударний кулак із великої кількості техніки та особового складу досі є", – сказано в повідомленні.

18 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, ЗСУ мають успіх на південь від Роботиного.

Спікер Таврійського напрямку заявив, що загарбники, зазнавши значних втрат на Авдіївському напрямку в живій силі та техніці, зараз проводять перегрупування. Українські сили очікують на подальшу активізацію загарбників і готові до неї.

17 жовтня у ЗСУ повідомили, що окупанти намагаються штурмувати район Авдіївки великими групами піхоти і хочуть оточити місто.

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