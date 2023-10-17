ЗСУ про ситуацію під Авдіївкою: РФ штурмує великими групами піхоти, повзають, терикон наш

Російські окупанти намагаються штурмувати район Авдіївки великими групами піхоти та хочуть оточити місто. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, під Авдіївкою за добу українські воїни відбили понад 10 атак, росіяни не можуть прорватися.

"Кидають вперед піхоту, йдуть дуже великими групами, вірніше, вже не йдуть, а повзають, бо ми не даємо їм підняти голову. Штурмують переважно мотострілки, мобілізовані з окупованих територій та загони Шторм-Z", — сказав Штупун.

Він зазначив, що в першій хвилі атак, яка розпочалася 10 жовтня, ворог застосовував набагато більше бронетехніки, ніж зараз.

Спікер ЗСУ спростував повідомлення пропагандистів РФ про нібито захід на терикон Авдіївського коксохімічного заводу на північному фланзі.

"Терикон важливий тим, що це панівна висота, він під нашим контролем", — резюмував він.

Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.

Генштаб повідомляв, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків та бронетехніки. Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви та Володиного.

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