RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ЗСУ про наступ на Авдіївку: Лікарні Донецька переповнені пораненими, росіяни видихнуться

Этот материал также доступен на русском
13.10.2023, 16:16
ЗСУ про наступ на Авдіївку: Лікарні Донецька переповнені пораненими, росіяни видихнуться - Фото
Авдіївка (Фото: АрміяInform)

Спікер Сил оборони Таврійського спрямування Олександр Штупун заявив, що в зоні його відповідальності третю добу росіяни втрачають понад 750 осіб на день. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, ворог намагається без успіху прорвати українську оборону — за добу було 27 авіаційних ударів, 49 штурмів і 831 обстріл, 80% із яких припало на райони Авдіївки та Мар'їнки.

Українська артилерія виконала 1589 вогневих завдань, армія РФ втратила 786 осіб, одна здалася в полон.

Знищено 80 одиниць техніки — 13 танків, 34 бронемашини, 17 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони.

"Лікарні Донецька та прилеглих населених пунктів переповнені. Окупанти почали відмовлятися йти в бій, знаючи про масштаб втрат. Третій день поспіль збільшуються їхні втрати — щодобово понад 750 осіб. Вони видихнуться рано чи пізно. Ми чекали на атаку, вони накопичували сили, але більше їм нічого показати", – сказав Штупун.

  • Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.
  • Генштаб повідомляв, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків і бронетехніки. Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви та Володиного.
  • За 10 жовтня росіяни втратили на фронті близько сотні одиниць бронетехніки. Також уперше з кінця червня було знищено російський літак.

Читайте також: РФ сильно б'є по Авдіївці, неможливо врятувати людей з-під завалів – військова адміністрація

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДонбасдонецькавдіївкавтратинаступОлександр Штупун
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 