ЗСУ про наступ на Авдіївку: Лікарні Донецька переповнені пораненими, росіяни видихнуться

Спікер Сил оборони Таврійського спрямування Олександр Штупун заявив, що в зоні його відповідальності третю добу росіяни втрачають понад 750 осіб на день. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, ворог намагається без успіху прорвати українську оборону — за добу було 27 авіаційних ударів, 49 штурмів і 831 обстріл, 80% із яких припало на райони Авдіївки та Мар'їнки.

Українська артилерія виконала 1589 вогневих завдань, армія РФ втратила 786 осіб, одна здалася в полон.

Знищено 80 одиниць техніки — 13 танків, 34 бронемашини, 17 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони.

"Лікарні Донецька та прилеглих населених пунктів переповнені. Окупанти почали відмовлятися йти в бій, знаючи про масштаб втрат. Третій день поспіль збільшуються їхні втрати — щодобово понад 750 осіб. Вони видихнуться рано чи пізно. Ми чекали на атаку, вони накопичували сили, але більше їм нічого показати", – сказав Штупун.

Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.

Генштаб повідомляв, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків і бронетехніки. Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви та Володиного.

За 10 жовтня росіяни втратили на фронті близько сотні одиниць бронетехніки. Також уперше з кінця червня було знищено російський літак.

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