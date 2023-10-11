Російські окупанти активізували атаки в районі Авдіївки, наступають піхотою та завдають масованих авіаційних ударів. Про це повідомляють українські канали, які висвітлюють війну.
Український військовий із позивним "Осман" опублікував відео штурму росіян у районі міста. Він зазначає, що противник атакує великими скупченнями піхоти та намагається захопити позиції користуючись з чисельної переваги.
Співрозмовник LIGA.net, який воює на цьому напрямку, підтвердив інформацію про масовані авіаційні удари армії РФ ще зранку 10 жовтня.
Відомий OSINT-канал Deep State пише, що 10 жовтня загарбники атакували кількома колонами з десантом під прикриттям артилерії, авіації та ракет – аналітики пишуть, що штурми були з боку Красногорівки, Новоселівки Другої, Водяного, Пісків та Веселого.
Зазначається, що окупанти розраховували на швидкий прорив, проте зазнали великих втрат у техніці, бої тривають.
Начальник штабу бригади Національної гвардії "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич заявив, що росіяни активізували атаки на всьому східному фронті.
Журналіст Юрій Бутусов вважає, що Авдіївка має стратегічне значення для Росії, оскільки є "воротами" у тимчасово окупований Донецьк, від якого Москва хоче відсунути лінію фронту.
- 10 жовтня командувач Таврійського напрямку повідомив, що російські окупанти збільшили активність, на Таврійському напрямку тривають бої.
- Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти наступають у районах Донецька, Кремінної та Куп'янська, Сили оборони продовжують штурмові дії на південь від Бахмута, мають частковий успіх у районі Андріївки.
- 9 жовтня ЗСУ заявили, що на Запорізькому напрямку зменшилися втрати російських окупантів через погіршення погоди.
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