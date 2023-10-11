Російські окупанти активізували атаки в районі Авдіївки, наступають піхотою та завдають масованих авіаційних ударів. Про це повідомляють українські канали, які висвітлюють війну.

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Увечері 10 жовтня речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що ворог активізувався під Авдіївкою, проте українські воїни відбили всі атаки та не допустили втрати рубежів і позицій.

Український військовий із позивним "Осман" опублікував відео штурму росіян у районі міста. Він зазначає, що противник атакує великими скупченнями піхоти та намагається захопити позиції користуючись з чисельної переваги.

Співрозмовник LIGA.net, який воює на цьому напрямку, підтвердив інформацію про масовані авіаційні удари армії РФ ще зранку 10 жовтня.

Відомий OSINT-канал Deep State пише, що 10 жовтня загарбники атакували кількома колонами з десантом під прикриттям артилерії, авіації та ракет – аналітики пишуть, що штурми були з боку Красногорівки, Новоселівки Другої, Водяного, Пісків та Веселого.

Зазначається, що окупанти розраховували на швидкий прорив, проте зазнали великих втрат у техніці, бої тривають.



Начальник штабу бригади Національної гвардії "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич заявив, що росіяни активізували атаки на всьому східному фронті.

Журналіст Юрій Бутусов вважає, що Авдіївка має стратегічне значення для Росії, оскільки є "воротами" у тимчасово окупований Донецьк, від якого Москва хоче відсунути лінію фронту.

"Наявність щільної забудови Донецька та Ясинуватої сприяє прихованим діям, розгортанню серед житлових районів артилерії, прихованим діям бронетехніки", – заявив Бутусов.

Він зазначив, що ворог намагається уникнути боїв у місті та намагається створити загрозу оточення українських військ.

"У Сил оборони також є свої переваги у цьому районі. Ми добре розуміємо, куди і як збирається йти ворог. Тепер ці переваги потрібно реалізувати. Перед нашою артилерією та ударними дронами багато цілей", – резюмував журналіст.

10 жовтня командувач Таврійського напрямку повідомив, що російські окупанти збільшили активність, на Таврійському напрямку тривають бої.

Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти наступають у районах Донецька, Кремінної та Куп'янська, Сили оборони продовжують штурмові дії на південь від Бахмута, мають частковий успіх у районі Андріївки.

9 жовтня ЗСУ заявили, що на Запорізькому напрямку зменшилися втрати російських окупантів через погіршення погоди.

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