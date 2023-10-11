Российские оккупанты активизировали атаки в районе Авдеевки, наступают пехотой и наносят массированные авиационные удары. Об этом сообщают украинские каналы, которые освещают войну.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Вечером 10 октября спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что враг активизировался под Авдеевкой, однако украинские воины отразили все атаки и не допустили потери рубежей и позиций.

Украинский военный с позывным "Осман" опубликовал видео штурма россиян в районе города. Он отмечает, что противник атакует большими скоплениями пехоты и пытается захватить позиции за счет численного превосходства.

Собеседник LIGA.net, который воюет на данном направлении, подтвердил информацию о массированных авиационных ударах армии РФ еще с утра 10 октября.

Известный OSINT-канал Deep State пишет, что 10 октября захватчики атаковали несколькими колоннами с десантом под прикрытием артиллерии, авиации и ракет — аналитики пишут, что штурмы были со стороны Красногоровки, Новоселовки Второй, Водяного, Песков и Веселого.

Отмечается, что оккупанты рассчитывали на быстрый прорыв, однако понесли большие потери в технике, бои продолжаются.

Начальник штаба бригады Национальной гвардии "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич заявил, что россияне активизировали атаки по всему восточному фронту.

Журналист Юрий Бутусов считает, что Авдеевка имеет стратегическое значение для России, так как является "воротами" во временно оккупированный Донецк, от которого Москва хочет отодвинуть линию фронта.

"Наличие плотной застройки Донецка и Ясиноватой способствует скрытым действиям, развертыванию среди жилых районов артиллерии, скрытым действиям бронетехники", — заявил Бутусов. Он отметил, что враг пытается избежать боев в городе и пытается создать угрозу окружения украинских войск.

"У Сил обороны также есть свои преимущества в этом районе. Мы хорошо понимаем, куда и как собирается идти враг. Теперь эти преимущества нужно реализовать. Перед нашей артиллерией и ударными дронами много целей", — резюмировал журналист. 10 октября командующий Таврическим направлением сообщил, что российские оккупанты увеличили активность, на Таврическом направлении продолжаются бои.

Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наступают в районах Донецка, Кременной и Купянска, Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, имеют частичный успех в районе Андреевки.

9 октября ВСУ заявили, что на Запорожском направлении уменьшились потери российских оккупантов из-за ухудшения погоды. Смотрите также: 3 ОШБр взяла в плен майора оккупантов, комбата "Алга" из Татарстана под Бахмутом – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.