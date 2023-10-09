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Потери России на юге снизились. ВСУ объясняют: Плохая погода, сложно летать беспилотникам

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 11:22
Потери России на юге снизились. ВСУ объясняют: Плохая погода, сложно летать беспилотникам - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

На Запорожском направлении уменьшились потери российских оккупантов из-за ухудшения погоды. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун в эфире национального телемарафона.

По его словам, вторые сутки подряд на южном направлении падает активность вражеской авиации и артиллерии — было восемь налетов и 455 обстрелов, что почти в два раза меньше, чем за сутки до этого.
Он отметил, что украинские воины ведут разминирование и разведку западнее Вербового, потери россиян уменьшились — за сутки уничтожено 147 захватчиков и шесть единиц техники. 
"Погода изменилась, затруднились полеты беспилотников, видимость плохая. Артиллерия не может работать должным образом без разведки, так снаряды мы не тратим. От авиации РФ потерь почти нет, они не подлетают близко к линии фронта", — заявил Штупун.
  • Страна-террорист РФ ночью 7 октября совершила ракетную атаку по Одесской области сверхзвуковыми противокорабельными ракетами типа "Оникс". Есть попадание в пансионат и зернохранилище, повреждения домов и автомобилей, сообщили в ОК "Юг". Глава ОВА сообщил о четырех пострадавших.
  • 5 октября главнокомандующий Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала посетили штаб командования оперативно-стратегическими группами войск на южном фронте.
  • ВСУ создали дальнобойный "огневой кулак", не дающий россиянам возможности вести эффективную контрбатарейную борьбу, заявили в ГШ.

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Дмитрий Гриниченко
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