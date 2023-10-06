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ВСУ уничтожили дорогостоящий РЭБ "Житель" на юге – Тарнавский

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 10:30
ВСУ уничтожили дорогостоящий РЭБ
РЭБ "Житель" (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили дорогостоящую российскую станцию радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель", в общей сложности уничтожены 44 единицы техники окупантов. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, уничтожены 44 единицы техники захватчиков, в том числе: четыре танка, 12 боевых бронемашин, шесть артиллерийских систем, одна реактивная система залпового огня, девять беспилотников, 10 единиц автомобильной и единица специальной техники оккупантов. Также уничтожены 2 склада боеприпасов и еще один важный объект врага.

За сутки оккупанты потеряли 323 человека, в том числе двое захватчиков сдались в плен, отметил командующий.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны направления выполнили 1270 огневых задач, написал Тарнавский.

В течение суток россияне нанесли 13 авиационных ударов, провели 24 боевых столкновения и совершили 915 артиллерийских обстрелов, сообщил он.

В июне на Таврическом направлении также уничтожили РЭБ "Житель".

СПРАВКА.

Р-330Ж "Житель" – созданная российским предприятием "ПРОТЕК" автоматизированная станция постановки препятствий, принятая на вооружение армией оккупантов.

Оккупанты заявляют, что система способна на:

→ автоматизированное обнаружение, пеленгирование и анализ сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот;

→ постановка радиопомех наземным станциям и системам спутниковой связи "ИНМАРСАТ" и "Иридиум", навигационной аппаратуре "NAVSTAR" (GPS) и базовым станциям GSM-900/1800;

→ автоматизированное ведение телекодового обмена для синхронного пеленгирования источников радиоизлучения;

→ автоматизированное ведение обмена информацией с руководящим пунктом управления;

→ автоматическое тестирование аппаратуры и обнаружение неисправностей;

→ ведение картографических данных с отображением информации о разведанных источника радиоизлучения.

  • 3 октября Тарнавский сообщил, что у Сил обороны есть продвижение на Таврическом направлении.
  • Вооруженные Силы Украины создали дальнобойный "огневой кулак", не дающий россиянам возможности вести эффективную контрбатарейную борьбу, заявил начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии Генштаба.
  • На Мелитопольском направлении россияне уже начали бросать на штурмы свою "элиту" – десантников, сообщил пресс-секретарь объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

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Артём Джерипа
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