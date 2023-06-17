Силы обороны продвигаются на Таврическом направлении, россияне несут потери – командующий

Силы обороны успешно продвигаются на Таврическом направлении. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

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"Таврическое направление. Активная работа Сил обороны продолжается. Есть успехи и продвижение наших сил", – написал Тарнавский.

Командующий сообщил, что подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток выполнили 1794 огневых задач.

Потери россиян убитыми и ранеными составили более пяти рот.

Количественный состав роты разный в зависимости от рода войск. Например, мотострелковая рота российской армии состоит из 110 человек, десантно-штурмовая – из 75, а в танковой – от 30 до 40 военных.

По данным Тарнавского, за минувшие сутки на Таврическом направлении уничтожены или повреждены 88 единиц военной техники противника.

В частности, вертолет Ка-52, 11 танков, 20 единиц БМП, два БТР, три гаубицы 2А65 "Мста-С", гаубица 2А65 "Мста-Б", БпЛА Zala, БпЛА Shahed-136, БпЛА "Орлан-10", РСЗО БМ-21 "Град", РЭБ "Житель", четыре САУ "Акация", САУ "Гвоздика", система залпового огня "Солнцепек".

Также было уничтожено пять мест хранения боеприпасов противника.

В настоящее время украинская армия ведет наступательные действия на Бахмутском, Бердянском и Мариупольском направлениях.

Сырский сообщил, что руководство ВСУ корректирует планы по Бахмуту из-за "отчаянного сопротивления" оккупантов.

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