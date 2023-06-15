Маляр: ВСУ наступают на разных направлениях, продвинулись на километр на каждом
Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинская армия ведет наступательные действия на Бахмутском, Бердянском и Мариупольском направлениях, продвинувшись примерно на километр на каждом.
Маляр подчеркнула, что ВСУ имеют дело с мощным сопротивлением россиян и их преимуществом в количестве и вооружении, поскольку оккупанты изо всех сил стараются не допустить продвижения украинских войск.
"Вместе с тем наступление продолжается на нескольких направлениях, наши защитники постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу", — написала она.
Она объяснила, что на Бахмутском направлении продолжаются успешные наступательные действия ВСУ на линиях Раздоловка – Краснополевка и Берховка – Ягодное.
На Бердянском направлении бои продолжаются в районах Макаровки.
На Мариупольском направлении сражения продолжаются в районах Новоданиловки и Новопокровки.
- Батальон "Арей" сообщил об освобождении села Нескучное Волновахского района, однако эта информация пока официально не подтверждена.
- 10 июня президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные оборонные действия продолжаются, но на какой стадии – ответить отказался. По его словам, все командующие Силами обороны "настроены положительно".
- Заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердила деоккупацию населенных пунктов Благодатное и Макаровка.
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