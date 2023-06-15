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Маляр: ВСУ наступают на разных направлениях, продвинулись на километр на каждом

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 19:11
Маляр: ВСУ наступают на разных направлениях, продвинулись на километр на каждом - Фото
Анна Маляр (Фото: Укринформ)

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинская армия ведет наступательные действия на Бахмутском, Бердянском и Мариупольском направлениях, продвинувшись примерно на километр на каждом.

Маляр подчеркнула, что ВСУ имеют дело с мощным сопротивлением россиян и их преимуществом в количестве и вооружении, поскольку оккупанты изо всех сил стараются не допустить продвижения украинских войск.

"Вместе с тем наступление продолжается на нескольких направлениях, наши защитники постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу", — написала она.

Она объяснила, что на Бахмутском направлении продолжаются успешные наступательные действия ВСУ на линиях Раздоловка – Краснополевка и Берховка – Ягодное.

Карта: deepstate

На Бердянском направлении бои продолжаются в районах Макаровки.

Карта: deepstate

На Мариупольском направлении сражения продолжаются в районах Новоданиловки и Новопокровки.

Читайте также: Наступление ВСУ: Продвижение на юге до 1,5 км – Маляр

Милана Головань
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войнанаступлениемариупольбахмутбердянскАнна Маляр
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