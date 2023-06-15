Маляр: ВСУ наступают на разных направлениях, продвинулись на километр на каждом

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинская армия ведет наступательные действия на Бахмутском, Бердянском и Мариупольском направлениях, продвинувшись примерно на километр на каждом.

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Маляр подчеркнула, что ВСУ имеют дело с мощным сопротивлением россиян и их преимуществом в количестве и вооружении, поскольку оккупанты изо всех сил стараются не допустить продвижения украинских войск.

"Вместе с тем наступление продолжается на нескольких направлениях, наши защитники постепенно, но уверенно продвигаются вперед и наносят значительные потери врагу", — написала она.

Она объяснила, что на Бахмутском направлении продолжаются успешные наступательные действия ВСУ на линиях Раздоловка – Краснополевка и Берховка – Ягодное.

На Бердянском направлении бои продолжаются в районах Макаровки.

На Мариупольском направлении сражения продолжаются в районах Новоданиловки и Новопокровки.

Батальон "Арей" сообщил об освобождении села Нескучное Волновахского района, однако эта информация пока официально не подтверждена.

10 июня президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные оборонные действия продолжаются, но на какой стадии – ответить отказался. По его словам, все командующие Силами обороны "настроены положительно".

Заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердила деоккупацию населенных пунктов Благодатное и Макаровка.

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