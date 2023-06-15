Маляр: ЗСУ наступають на різних напрямках, просунулись на кілометр на кожному

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямках, просунувшись приблизно на кілометр на кожному.

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Маляр наголосила, що ЗСУ мають справу з потужним опором росіян та їхньою перевагою у кількості та озброєнні, оскільки окупанти з усіх сил намагаються не допустити просування українських військ.

"Разом з тим, наступ триває на декількох напрямках, наші оборонці поступово, але впевнено просуваються вперед та завдають значних втрат ворогу", — написала вона.

Вона пояснила, що на Бахмутському напрямку тривають успішні наступальні дії ЗСУ на лініях Роздолівка – Краснополівка та Берхівка – Ягідне.

На Бердянському напрямку бої тривають в районах Макарівки.

На Маріупольському напрямку бої тривають у районах Новоданилівки та Новопокровки.

Батальйон "Арей" повідомив про звільнення села Нескучне Волноваського району, проте ця інформація поки що офіційно не підтверджена.

10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії тривають, але на якій стадії – відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила деокупацію населених пунктів Благодатне та Макарівка.

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