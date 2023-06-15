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Маляр: ЗСУ наступають на різних напрямках, просунулись на кілометр на кожному

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 19:11
Маляр: ЗСУ наступають на різних напрямках, просунулись на кілометр на кожному - Фото
Ганна Маляр (Фото: Укрінформ)

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українська армія веде наступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямках, просунувшись приблизно на кілометр на кожному.

Маляр наголосила, що ЗСУ мають справу з потужним опором росіян та їхньою перевагою у кількості та озброєнні, оскільки окупанти з усіх сил намагаються не допустити просування українських військ.

"Разом з тим, наступ триває на декількох напрямках, наші оборонці поступово, але впевнено просуваються вперед та завдають значних втрат ворогу", — написала вона.

Вона пояснила, що на Бахмутському напрямку тривають успішні наступальні дії ЗСУ на лініях Роздолівка – Краснополівка та Берхівка – Ягідне.

Карта: deepstate

На Бердянському напрямку бої тривають в районах Макарівки.

Карта: deepstate

На Маріупольському напрямку бої тривають у районах Новоданилівки та Новопокровки.

Читайте також: Наступ ЗСУ: Просування на півдні до 1,5 км – Маляр

Мілана Головань
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