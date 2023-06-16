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ВСУ продвигаются и закрепляются на юге, не потеряли ни одной позиции на востоке – Маляр

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 23:40
ВСУ продвигаются и закрепляются на юге, не потеряли ни одной позиции на востоке – Маляр - Фото
Анна Маляр (фото: Facebook Анны Маляр)

Силы обороны продолжают проводить как наступательные, так и оборонные действия и имеют частичный успех, несмотря на то, что действуют в условиях авиационного и артиллерийского преимущества врага. На юге украинские защитники продвинулись на расстоянии до 2 км, сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

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"На юге наши войска ведут активные наступательные действия по нескольким направлениям сразу. Практически на всех участках и направлениях, где наши подразделения наступают на юге, они имеют тактический успех", – отметила Маляр.

Она подчеркнула, что ВСУ постепенно продвигаются вперед, на сейчас – до 2 км на каждом направлении.

На некоторых освобожденных позициях и в определенных населенных пунктах идет процесс закрепления украинских войск, отметила замминистра обороны.

Она сообщила, что на Бердянском и Мариупольском направлениях РФ стягивает войска с других направлений и увеличивает огневое влияние. ВСУ сталкиваются со сплошным заминированием полей.

"На направлениях, где мы в обороне, ни одна позиция не потеряна, и враг не смог продвинуться", – подчеркнула Маляр.

На востоке армия РФ пытается вытеснить украинские войска с занимаемых позиций, ведет штурмовые действия сразу на нескольких направлениях, в частности на Лиманском.

Под Бахмутом общая интенсивность боев несколько снизилась. ВСУ проводят наступательные действия на отдельных участках, занимая господствующие высоты, лесополосы, а враг прилагает все усилия, чтобы остановить наступление. Россияне перебрасывают под Бахмут дополнительные подразделения с других направлений, сообщила Маляр.

  • В настоящее время украинская армия ведет наступательные действия на Бахмутском, Бердянском и Мариупольском направлениях, продвинувшись примерно на километр на каждом.
  • Сырский сообщил, что руководство ВСУ корректирует планы по Бахмуту из-за "отчаянного сопротивления" оккупантов.
  • С утра в Генштабе сообщили, что ВСУ ведут успешное наступление на юге в направлении Токмака и к югу от Великой Новоселки.
  • Спикер ВСУ Шершень днем сообщил, что Силы обороны Таврического направления продолжают наступательные действия, закрепляются на новых рубежах и продвинулись на расстояние от 200 м до 1 км в сторону противника.

Смотрите также: "Десантники РФ вас опасаются и оставляют позиции". Сырский приехал в ВСУ под Бахмут

Оксана Житнюк
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