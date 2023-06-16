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Генштаб: ВСУ успешно наступают в сторону Токмака и еще на трех направлениях — карта

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 08:50
Генштаб: ВСУ успешно наступают в сторону Токмака и еще на трех направлениях — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины ведут успешное наступление на юге в направлении Токмака и южнее Великой Новоселки. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, Силы обороны продолжают оборону и наступление на разных участках несмотря на превосходство россиян в артиллерии и авиации.

Он отметил, что украинские воины имеют частичный успех в атаках — в обороне ни одной позиции не потеряно. 

Ковалев заявил, что ВСУ успешно наступали на направлениях Новоданиловка — Работино в Запорожской области (в сторону Токмака) и Левадное — Старомайорское южнее Великой Новоселки. 

Фронт в Запорожской области (Карта: Military Land)

В районе Угледара есть успех на отдельных направлениях — бойцы закрепляются на достигнутых рубежах после штурмов. 

Фронт в районе Великой Новоселки и Угледара (Карта: Military Land)

Также в районе Бахмута украинские подразделения атаковали восточнее Ступочек и вытеснили оккупантов с занимаемых позиций. 

  • 12 июня 2023 года в Минобороны заявили об освобождении семи населенных пунктов на южном направлении: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.
  • 15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.

Смотрите также: Наступление ВСУ. Минобороны показало подбитую Bradley 47 бригады и выживший экипаж: фото

Дмитрий Гриниченко
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