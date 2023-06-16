Генштаб: ВСУ успешно наступают в сторону Токмака и еще на трех направлениях — карта

Вооруженные Силы Украины ведут успешное наступление на юге в направлении Токмака и южнее Великой Новоселки. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

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По его словам, Силы обороны продолжают оборону и наступление на разных участках несмотря на превосходство россиян в артиллерии и авиации.

Он отметил, что украинские воины имеют частичный успех в атаках — в обороне ни одной позиции не потеряно.

Ковалев заявил, что ВСУ успешно наступали на направлениях Новоданиловка — Работино в Запорожской области (в сторону Токмака) и Левадное — Старомайорское южнее Великой Новоселки.

В районе Угледара есть успех на отдельных направлениях — бойцы закрепляются на достигнутых рубежах после штурмов.

Также в районе Бахмута украинские подразделения атаковали восточнее Ступочек и вытеснили оккупантов с занимаемых позиций.

12 июня 2023 года в Минобороны заявили об освобождении семи населенных пунктов на южном направлении: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.

Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.

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