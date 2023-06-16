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Генштаб: ЗСУ успішно наступають у бік Токмака та ще на трьох напрямках — карта фронту

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 08:50
Генштаб: ЗСУ успішно наступають у бік Токмака та ще на трьох напрямках — карта фронту - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України ведуть успішний наступ на півдні у напрямку Токмака та на південь від Великої Новосілки. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, Сили оборони продовжують оборону та наступ на різних ділянках, попри перевагу росіян в артилерії та авіації.

Він зазначив, що українські воїни мають частковий успіх в атаках — в обороні жодної позиції не втрачено.

Ковальов заявив, що ЗСУ успішно наступали на напрямках Новоданилівка — Роботине у Запорізькій області (у бік Токмака) та Левадне — Старомайорське на південь від Великої Новосілки.

Фронт у Запорізькій області (Карта: Military Land)

У районі Вугледара є успіх на окремих напрямках — бійці закріплюються на досягнутих рубежах після штурмів.

Фронт у районі Великої Новосілки та Вугледара (Карта: Military Land)

Також у районі Бахмута українські підрозділи атакували на схід від Ступочок і витіснили окупантів із позицій.

  • 12 червня 2023 року у Міноборони заявили про звільнення семи населених пунктів на південному напрямку: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.
  • 15 червня у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

Дивіться також: Наступ ЗСУ. У Міноборони показали підбиту БМП Bradley 47 бригади та вцілілий екіпаж: фото

Дмитро Гриниченко
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