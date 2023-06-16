Генштаб: ЗСУ успішно наступають у бік Токмака та ще на трьох напрямках — карта фронту

Збройні Сили України ведуть успішний наступ на півдні у напрямку Токмака та на південь від Великої Новосілки. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

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За його словами, Сили оборони продовжують оборону та наступ на різних ділянках, попри перевагу росіян в артилерії та авіації.

Він зазначив, що українські воїни мають частковий успіх в атаках — в обороні жодної позиції не втрачено.

Ковальов заявив, що ЗСУ успішно наступали на напрямках Новоданилівка — Роботине у Запорізькій області (у бік Токмака) та Левадне — Старомайорське на південь від Великої Новосілки.

У районі Вугледара є успіх на окремих напрямках — бійці закріплюються на досягнутих рубежах після штурмів.

Також у районі Бахмута українські підрозділи атакували на схід від Ступочок і витіснили окупантів із позицій.

12 червня 2023 року у Міноборони заявили про звільнення семи населених пунктів на південному напрямку: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

15 червня у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ і ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.

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