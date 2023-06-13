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Сплошные минирования. Маляр рассказала, как РФ пытается тормозить наступление ВСУ на юге

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 18:07
Сплошные минирования. Маляр рассказала, как РФ пытается тормозить наступление ВСУ на юге - Фото
Анна Маляр (Фото: Ukrinform)

Силы обороны Украины продвигаются по нескольким направлениям, однако, оценивая площадь освобожденных территорий и количество деоккупированных населенных пунктов, важно помнить, что ВСУ сталкиваются с серьезным сопротивлением со стороны армии РФ – это контратаки, минирование и пр. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Она отметила, что Силы обороны сейчас проводят наступательные действия по нескольким направлениям, однако по нескольким направлениям наступает и враг – там ВСУ сейчас ведут оборонительные действия.

"Если говорить о южном направлении, где у нас идет наступление, наши войска сталкиваются, например, со сплошным заминированием полей, что совмещено с противотанковыми рвами. И все это сочетается с постоянными контратаками врага, потому что они сопротивляются", – отметила замминистра обороны.

Она подчеркнула, что оккупанты осуществляют эти контратаки на бронетехнике, а также массово применяют противотанковые управляемые ракеты и дроны-камикадзе против украинских сил.

Маляр отметила, что на Бахмутском направлении происходит продвижение, однако и там россияне так просто не сдают те позиции, которые они в свое время заняли.

Она подчеркнула, что под Бахмутом продолжаются тяжелые бои, и сейчас украинским силам еще несколько мешает погода. Кроме того, РФ на этом направлении увеличила количество минометных и артиллерийских обстрелов, пытаясь таким образом затормозить движение Сил обороны.

  • 7 июня в Минобороны объявили, что на Бахмутском направлении ВСУ перешли из обороны в наступление. ВСУ продвигаются по флангам: взято под контроль 16 кв. км территории.
  • В настоящее время ВСУ продвигаются также на Донецком и Таврическом направлениях: за неделю от россиян освобождены семь населенных пунктов, 90 кв. км земли.
  • Утром 13 июня в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки продвижение украинских войск на Бахмутском направлении составляло 250 метров, на Торецком направлении – 200 м, на Бердянском направлении – от 500 м до 1 км.

Смотрите также: Контрнаступление. На видео – штурм и первые часы освобождения Благодатного и Макаровки: карта

Оксана Житнюк
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