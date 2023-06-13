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Хроника деоккупации. На видео – штурм и первые часы освобождения Благодатного и Макаровки видео

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 12:29
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35-я отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Остроградского показала штурм и видео из освобожденного села Макаровка на границе Донецкой и Запорожской областей, которое располагалось на так называемом Времевском выступе оккупированных РФ территорий.

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"Часть личного состава врага была уничтожена, часть взята в плен, часть сбежала. В населенном продолжаются стабилизационные действия", – сообщили в бригаде.

По словам замглавы МО Анны Маляр, бои вблизи Макаровки на Ореховском направлении продолжаются.

"Враг делает все, чтобы удержать захваченные им позиции. Активно применяет штурмовую и армейскую авиацию, ведет интенсивный артиллерийский огонь. Наши войска при наступлении сталкиваются со сплошными минными полями, которые соединены с противотанковыми рвами. Все это сочетается с постоянными контратаками вражеских подразделений на бронетехнике и массовым применением ПТУРов и дронов-камикадзе", – описала она интенсивность боев.

Съемочная группа проект Ukrainian Witness также показала, как выглядит соседнее освобожденное село Благодатное.

Вооруженные Силы Украины деоккупировали населенный пункт ориентировочно 9–11 июня. Освобождала село 68-я егерская бригада совместно с соседними подразделениями ВСУ.

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В подвалах зданий российские захватчики оставили много боеприпасов, которыми теперь воспользуется украинская армия.

На момент съемок в окрестностях Благодатного еще были разбитые и разбежавшиеся по посадкам "штурмовики Z" оккупантов (зеки и регулярная российская армия). Силы обороны продолжали зачистку пулеметами и снайперскими винтовками.

11 июня 2023 года батальон "Арей" сообщил об освобождении села Нескучного в Волновахском районе. МО вечером того же дня подтвердило деоккупацию Благодатного и Макаровки и сообщило о продвижение до 1,5 км. Утром 12 июня Запорожская отдельная бригада ТрО сообщила об освобождении Новодаровки в Гуляйпольском районе Запорожской области. Оккупанты подорвали дамбу в районе этого села. Днем в тот же день сообщено об освобождении Сторожевого на стыке Донецкой и Запорожской областей. На утро 13 июня площадь новоосвобожденной земли на востоке/юге – более 100 кв. кмОсвобождены семь населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

По словам Маляр, за прошедшие сутки Силы обороны продвинулись на 0,5—1 км на Бердянском направлении, площадь новой взятой под контроль территории – до 3 кв. км.

Евгений Пилипенко
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