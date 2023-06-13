В Генштабе рассказали об успехах наступления: есть продвижение по трем направлениям

В настоящее время продолжаются наступательные действия на Бахмутском и Запорожском направлениях. За прошедшие сутки продвижение украинских войск на Бахмутском направлении составило 250 метров, на Торецком направлении – 200 м, на Бердянском направлении – от 500 м до 1 км. Площадь территории, взятой под контроль, составила до 3 кв. км. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Генштаба Андрей Ковалев.

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За прошедшую неделю наступательных действий на Бахмутском направлении продвижение украинских войск составило на левом фланге 1,5 км, на правом фланге – 3,5 км.

За прошедшую неделю в ходе активной наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах продвижение сил обороны Украины составило 6,5 км.

Площадь освобожденной украинской земли на восточном и южном направлениях составила более 100 кв. км. Освобождены семь населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

"По состоянию на данный момент наступление проводится на Бахмутском направлении. Наши войска проводят штурмовые действия. Есть успехи в районе Берховского водохранилища. Продвижение наших войск здесь составило 250 метров. А на Торецком направлении украинские войска продвинулись на 200 м за минувшие сутки", – сказал Ковалев.

На направлениях, где украинские войска в обороне, ни одной позиции, по его словам, не потеряно. Российские оккупанты осуществляют активные артиллерийские обстрелы из всего спектра вооружения и авиационные удары.

"В ходе ведения наступательной операции в Таврийском и Донецком операционных районах войска ударной группировки Сил обороны за прошедшие сутки на Бердянском направлении продвинулись от 500 м до 1 км. Площадь территории, взятой под контроль, составила до 3 кв. км", – сказал спикер Генштаба.

7 июня в Минобороны объявили, что на Бахмутском направлении ВСУ перешли из обороны в наступление.

В настоящее время ВСУ продвигаются также на Донецком и Таврийском направлениях: за неделю от россиян освобождены семь населенных пунктов, 90 кв. км земли.

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