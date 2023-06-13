У Генштабі розповіли про успіхи наступальної операції: є просування на трьох напрямках

Наразі тривають наступальні дії на Бахмутському та Запорізькому напрямках. За минулу добу просування українських військ на Бахмутському напрямку становило 250 метрів, на Торецькому напрямку – 200 м, на Бердянському напрямку – від 500 м до 1 км. Площа території, взятої під контроль становить до 3 кв. км. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов.

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За минулий тиждень наступальних дій на Бахмутському напрямку просування українських військ становили на лівому фланзі 1,5 км, на правому фланзі — 3,5 км.

За минулий тиждень під час ведення активної наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах просування сил оборони України становило 6,5 км.

Площа звільненої української землі на східному та південному напрямках становить понад 100 кв. км. Звільнено сім населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

"Станом на зараз наступ проводиться на Бахмутському напрямку. Наші війська проводять штурмові дії. Є успіхи в районі Берхівського водосховища. Просування наших військ тут склало 250 метрів. А на Торецькому напрямку українські війська просунулись на 200 м за минулу добу", – сказав Ковальов.

На напрямках, де українські війська в обороні, жодної позиції, за його словами, не втрачено. Російські окупанти здійснюють активні артилерійські обстріли з усього спектру озброєння та авіаційні удари.

"В ході ведення наступальної операції у Таврійському та Донецькому операційних районах війська ударного угрупування Сил оборони протягом минулої доби на Бердянському напрямку просунулись від 500 м до 1 км. Площа території, взятої під контроль, склала до 3 кв. км", – сказав речник Генштабу.

7 червня в Міноборони оголосили, що на Бахмутському напрямку ЗСУ перейшли з оборони в наступ.

Наразі ЗСУ просуваються також на Донецькому і Таврійському напрямках: за тиждень від росіян звільнено сім населених пунктів, 90 кв. км землі.

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