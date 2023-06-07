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На Бахмутському напрямку наші війська перейшли з оборони в наступ – Міноборони

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 12:56
На Бахмутському напрямку наші війська перейшли з оборони в наступ – Міноборони - Фото
Українські військові у Бахмуті (Фото: 93 ОМБр Холодний Яр)

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку українські військові перейшли з оборони в наступ, на деяких ділянках просунувшись до 1100 метрів.

"За добу, що минула, маємо просування на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів", – написала вона.

Представниця Міноборони зазначила, що українські військові разом із місцевими військовими адміністраціями заздалегідь підготовили укріплення, які дозволяють Україні тримати оборону та наступати на Бахмутському напрямку. 

Вона каже, що їх "будували капітально".

За словами Маляр, російські окупанти на цьому напрямку обороняються та стягують свої резерви з глибини, намагаючись утримати займані позиції.

Терористи Групи Вагнера, каже заступниця Резнікова, залишаються подекуди у тилових підрозділах, бойові дії ведуть регулярні загони ЗС РФ.

  • 4 червня 2023 року Сирський повідомив, що ситуація на східному напрямку ускладнюється, але на окремих ділянках фронту є просування Сил оборони України. 
  • У червні третя ОШБР показала відео штурму позицій російських окупантів на Бахмутському напрямку.
  • Впродовж доби 6 червня росіяни наступали у напрямку Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

Дивіться також: Сирський: Ворог втрачає позиції під Бахмутом. Відео роботи третьої окремої штурмової бригади

Мілана Головань
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