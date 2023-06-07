Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські бійці Третьої окремої штурмової бригади наступають на флангах на Бахмутському напрямку.

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"Бахмутський напрямок. Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, ворог втрачає позиції під Бахмутом", – йдеться у повідомленні.

На відео бійці 3 ОШБР проводять штурмові дії, ведеться стрілецький бій.

Бійці бригади переміщуються окопами та "зеленкою" серед дерев та наступають на ворога.

4 червня 2023 року Сирський повідомив, що ситуація на східному напрямку ускладнюється, але на окремих ділянках фронту є просування Сил оборони України.

У червні 3 ОШБР показала відео штурму позицій російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Впродовж доби 6 червня росіяни наступали у напрямку Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

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