RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Сирський: Ворог втрачає позиції під Бахмутом. Відео роботи 3-ї окремої штурмової бригади видео

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 09:37
Відео: Олександр Сирський
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські бійці Третьої окремої штурмової бригади наступають на флангах на Бахмутському напрямку.

"Бахмутський напрямок. Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, ворог втрачає позиції під Бахмутом", – йдеться у повідомленні.

На відео бійці 3 ОШБР проводять штурмові дії, ведеться стрілецький бій.

Бійці бригади переміщуються окопами та "зеленкою" серед дерев та наступають на ворога.

  • 4 червня 2023 року Сирський повідомив, що ситуація на східному напрямку ускладнюється, але на окремих ділянках фронту є просування Сил оборони України. 
  • У червні 3 ОШБР показала відео штурму позицій російських окупантів на Бахмутському напрямку.
  • Впродовж доби 6 червня росіяни наступали у напрямку Кліщіївки на Бахмутському напрямку.

Читайте також: Бійці Азову з танками та БМП успішно штурмують позиції росіян під Бахмутом – відео

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаолександр сирськийштурмбахмут3 ОШБр
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 