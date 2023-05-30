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Бійці Азову з танками та БМП успішно штурмують позиції росіян під Бахмутом – відео видео

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30.05.2023, 19:06
Відео: Андрій Білецький
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Бійці 3-ї окремої штурмової бригади провели успішні штурмові дії на Бахмутському напрямку з застосуванням танків та бронемашин. Відповідне відео з боєм поширив командир тактичної групи "Азов", яка входить до 3 окремої штурмової бригади ЗСУ, полковник Андрій Білецький.

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"Бахмутський напрямок. Успішні штурмові дії та, як результат, втеча росіян із позицій", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що штурмові дії є спільною роботою 1-го штурмового та 1-го механізованого  батальйонів бригади.

На відео українські захисники беруть штурмом позиції ворога, використовуючи підтримку танків та бронемашин.

Військові та техніка на відео знаходяться у безпосередній близькості до позицій ворога.

  • 23 травня 2023 року у 3-й ОШБр показали штурм "зеленки" під Бахмутом від першої особи.
  • 28 травня у бригаді показали відео зачистки траншей росіян під час бою за "дорогу життя" до Бахмута.

Читайте також: "Щедрий" вогонь по росіянах під Бахмутом і на лівобережжі Дніпра: два відео з фронту

Артем Джеріпа
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