Бійці 3-ї окремої штурмової бригади провели успішні штурмові дії на Бахмутському напрямку з застосуванням танків та бронемашин. Відповідне відео з боєм поширив командир тактичної групи "Азов", яка входить до 3 окремої штурмової бригади ЗСУ, полковник Андрій Білецький.

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"Бахмутський напрямок. Успішні штурмові дії та, як результат, втеча росіян із позицій", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що штурмові дії є спільною роботою 1-го штурмового та 1-го механізованого батальйонів бригади.

На відео українські захисники беруть штурмом позиції ворога, використовуючи підтримку танків та бронемашин.

Військові та техніка на відео знаходяться у безпосередній близькості до позицій ворога.

23 травня 2023 року у 3-й ОШБр показали штурм "зеленки" під Бахмутом від першої особи.

28 травня у бригаді показали відео зачистки траншей росіян під час бою за "дорогу життя" до Бахмута.

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